Por acción de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, Telecentro tendrá que devolver los abonos cobrados en abril y no podrá cobrarlo mientras dure la suspensión de la Superliga.

La empresa Telecentro anunció este sábado que reintegrará a sus clientes los abonos del "Pack Fútbol" cobrados en abril, tras la intervención de oficio de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (Ssadc).

De esta manera, mientras los partidos de la Superliga sigan suspendidos, los abonos por este servicio “no podrán ser facturados” por ninguna compañía, remarcaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación a través de un comunicado. O sea que, durante el lapso que no haya transmisión de encuentro deportivos locales, Telecentro como las otra compañías (Fibertel y Directv –de quienes no se han reparado avisos en este sentido), no deberán facturar a sus clientes los paquetes de fútbol codificado, indicó la Ssadc.

La Ssadc recibió e identificó los reclamos de clientes de Telecentro, que seguía cobrando este servicio pese a que el fútbol está suspendido y, a través de su comunicado, remarcó que esta "acción sistemática y reiterada por parte de una empresa lesiona los derechos establecidos en la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor".

Tras el requerimiento del organismo oficial para hacer lugar a los reclamos, Telecentro dejó sin efecto estos pagos y dispuso la devolución total de los importes facturados y cobrados correspondientes a abril de este año.

Los consumidores pueden ingresar sus reclamos por incumplimientos mediante el correo electrónico a consultas@consumidor.gob.ar, al Twitter @DNDConsumidor o vía web en https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-de-las-y-los-consumidores.