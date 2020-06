Un hombre junto a su hermana y sobrinos necesitan de todo, ya sufrieron de de un desperfecto en el suministro eléctrico que los dejó sin luz y sin agua por varios días. Un joven vecino de Burzaco está al frente de la campaña para juntar donaciones.

Una familia que vive en el Barrio Ministro Rivadavia del Partido de Almirante Brown está pasando por una situación muy difícil y por eso un vecino de la zona se puso al frente de una campaña solidaria para colaborar. En un solo día lograron recaudar muchísimas donaciones, pero piden que se sumen más personas solidarias.

Federico Ferster tiene 21 años, es de Burzaco e inmediatamente que se enteró por las redes sociales que una familia de Brown la estaba pasando muy mal decidió comenzar una campaña a la que enseguida se sumaron muchos vecinos.

"Ayer ya llevé a la casa de esta familia muchísimas donaciones de alimentos no perecederos, verduras y una medicación especial para uno de los nenes que se quemó con agua hirviendo", expresó el joven que junto a su novia decidieron colaborar de inmediato.

La familia está compuesta por Lionel Gallardo, quien vive con su hermana Vanina que tiene tres hijos: Axel de 10, Marilin de 9 y el pequeño Patricio de un año y medio que se quemó gran parte de su cuerpo y necesita hacerse curaciones con una crema especial y muy costosa.

Tras el desperfecto del suministro eléctrico que sufrió la familia, todo comenzó a complicarse. Se les quemó la heladera y como tuvieron que prender fuego para calentar agua fue allí cuando el menor de los nenes sufrió el accidente doméstico.

"Estamos necesitando de todo porque nos quedamos sin nada, vivimos en un barrio muy humilde. Mi sobrino debería estar internado por sus quemaduras, pero nos hicieron volver a casa porque en el Hospital del Quemado había un caso de Coronavirus y nos mandaron a casa para cumplir el aislamiento", contó Lionel Gallardo, el hombre que se quedó sin trabajo, pero está ayudando a su hermanda y sobrinos en este momento.

Pañales, artículos de limpieza, alimentos, verduras, carne, pollo, leche larga vida y alguna estufa es lo que esta familia que no tiene nada.

"Siempre me dediqué a ayudar, soy padrino de un merendero, pero ahora me toca a mi pedir y lo tengo que hacer aunque me cueste, Federico nos ayudó muchísimo. Ayer hasta me alcanzó una garrafa y cremas que consiguió para mi sobrino", detalló el vecino de Ministro Rivadavia.

Con los posteos de Federico se lograron obtener muchas donaciones, y hasta se juntó dinero para poder adquirir las cremas para las quemaduras del nene.

"Mi papá es parte del Rotary de Calzada y desde la institución también recibimos ayuda. Enseguida pude comprar las cremas para el tratamiento del bebé que es de tres meses y tiene que hacerle las curaciones todos los días", explicó Federico que él mismo se encargó de llenar su auto con todo lo que juntó para entregarlo a Lionel inmediatamente.

Todo lo que la gente pueda donar será muy bienvenido para la familia de Lionel que no está pasando un buen momento y encima debe cumplir con el aislamiento que indica el protocolo.

Para colaborar hay que comunicarse por las redes con Federico en Instagram @federicoferster15 o enviando un mail a federicofersterdeportea@gmail.com y él se encarga de hacer llegar cada una de las donaciones.