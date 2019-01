El bahiense no se presentó al encuentro de segunda ronda del torneo que se juega en Qatar por dolores lumbares y quedó eliminado del certamen.

El tenista Guido Pella no se presentó este martes en la segunda ronda del ATP 250 de Doha por fuertes dolores en las lumbares y se despidió del torneo en Qatar. Y por este motivo, ya no quedan argentinos en el cuadro de singles.

“Lamentablemente no pude jugar por una fuerte lumbalgia que me agarró cuando me desperté. Me da tristeza irme de Doha así, pero estas cosas pueden pasar”, posteó el bahiense, ubicado en el puesto 58 del ranking mundial, en su cuenta de Twitter.

Pella, que debutó el martes con una sólida victoria sobre el turco Cem Ilkel por 7-6 (7/1) y 6-3, no concurrió al encuentro de segunda rueda que debía jugar contra el italiano Marco Cecchinato. Así, le dijo adiós al torneo de Doha, que se disputa sobre canchas rápidas, con premios por 1.313.215 millones de dólares.

El máximo favorito del ATP qatarí es el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, campeón de las ediciones 2016 y 2017, quien enfrentará más tarde al húngaro Marton Fucsovics por la segunda ronda.