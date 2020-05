El entrenador de Brown se encontró con el ministro de Turismo y Deporte durante su recorrida por Almirante Brown y tuvieron una linda charla futbolera en el Arandilla. El DT, además, le firmó una casaca del Tricolor con un mensaje particular.

Pablo Vico es una institución de Brown de Adrogué, una de las personas más queribles y entrañables del fútbol argentino. Por su forma de ser, por lo cercano y la manera de vincularse con el otro, es amado por hinchas de todos los clubes. No tiene ateos. Y Matías Lammens, el ministro de Turismo y Deporte, no escapa a esta norma. Y en la visita que hizo este miércoles por Almirante Brown, no quiso perder la posibilidad de conocerlo. Por eso, en el estadio Lorenzo Arandilla, donde recorrió las instalaciones y vio el hospital de campaña que se montó, tuvieron su primer encuentro y pasaron un lindo momento futbolero.

“La gente del municipio me llamó porque Lammens me quería conocer y me pidieron que me quedara ahí. Y la verdad es que no lo podía creer. Cuando llegó, nos juntamos en el vestuario, nos saludamos con el codo, y nos pusimos a charlar. Es una persona encantadora, muy humilde y agradable, y pasamos un lindo momento”, comentó Vico en diálogo con Diario La Unión.

El entrenador de Tricolor dio detalles del encuentro con el expresidente de San Lorenzo y agregó: “En un momento le dije que teníamos una gran contra y no lo podía creer, no entendía nada, y ahí le dije que era hincha de Huracán, Quemero de alma. Y no caía. Le preguntó a Andrés Vairo (presidente de Brown) y recién ahí me creyó. Fue un momento hermoso”.

En esa charla, donde hubo un mensaje al oído que quedará entre ellos dos, Vico aprovechó la chance para hablar de fútbol, de la situación que afronta el fútbol argentino, y le pidió que “ojalá que el fútbol vuelva en las mejores condiciones lo antes posible, especialmente en el Ascenso, y que no nos falte trabajo a nadie”, contó Vico. “Fue lo primero que le pedí, como no se lo voy a pedir, ya que hoy lo más importante es mantener la fuente”, agregó.

Después de eso, y luego de que recorriera todas las instalaciones de la institución, Mónica Vairo, la vicepresidenta segunda del club, le obsequió una camiseta del Tricolor a Lammens y el pedido del ministro fue claro y contundente: quería el autógrafo de Vico. Y el DT del Brown cumplió ese deseo. “Me dijo que quería una dedicatoria mía, quería que tenga mi firma, y ahí se me ocurrió ponerle 'de un Quemero de corazón para un grande sanlorencista' acompañado con mi firma”.

Y sobre este encuentro, el cual le dio "una gran alegría" en medio de la dura realidad que se vive en el país, señaló: "A mi me suceden cosas increíbles, que si me la cuentan, no las creo. Cada vez que voy a las provincias o donde vaya, soy una persona que me respetan, las personas me quieren y eso me llena de orgullo. Es lo más importante que cualquier cosa. Y pensar que el ministro de Deportes me quiera conocer, es sorprendente y me genera un gran orgullo. Esto significa que estoy haciendo las cosas bien y eso es lo más lindo de todo"

En esta visita por el Sur, Lammens recorrió las instalaciones de la sede y del estadio de Brown que fueron acondicionadas para colaborar en la lucha contra el Coronavirus y también del polideportivo municipal, ubicado en Ministro Rivadavia, donde también instaló un lugar para recibir a posibles contagiado de Covid-19.