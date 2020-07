Las campañas fueron lanzadas para juntar juguetes, ropa, alimentos y golosinas, que serán entregadas en merenderos y entidades de distintas zonas.

Aunque el Día del Niño será diferente a causa de la pandemia, vecinos y organizaciones de Lomas no detienen su trabajo solidario y lanzaron campañas de donaciones para que los más necesitados puedan festejar el 16 de agosto con una sonrisa.

Unión Solidaria está juntando juguetes, ropa, alimentos, golosinas y barbijos que serán entregados al Club La Perla, el merendero "Los Basuritas" y el Centro Comunitario Tres Banderas. "Necesitamos de la ayuda de todos para que aquellos niños que más nos necesitan puedan pasar su día con un plato de comida y un regalo en sus manos. Estamos codo a codo con cada vecino que aporta y nos ayuda a que la pandemia pase de la mejor manera posible", señaló Gisella, una de las integrantes del grupo que comenzó en 2017 junto a Rossana, Alejandra, Gimena y Andrea.

El objetivo principal es que los más necesitados puedan festejar el 16 de agosto con una sonrisa.

Las personas interesadas en acercar una donación tienen que mandar un mensaje a los números 11-2854-9888 (Gisella), 11-4046-4327 (Damián) ó al 11-3861-3274 (Karina). "También juntamos donaciones para personas en situación de calle y estamos presentes en incendios para hacerles llegar todo aquello que hayan perdido o les sea necesario a los damnificados. Contamos con la ayuda de mucha gente que se va sumando y colaborando con el grupo", contó Gisella.

El local de indumentaria Waiting, ubicado en España 188 (Lomas Centro), está recolectando juguetes y alimentos no perecederos para Los Peques de Santa Lucía. "Siempre tratamos de colaborar el merendero ubicado en Monte Grande, que está a cargo de un matrimonio que no da a basto con tantos chicos y no suelen pedir nada. Entonces nos pareció una buena idea poder ayudarlos en esta oportunidad", expresó Alejandra, que está organizando la campaña junto a Andrea.

Hasta el 15 de agosto hay tiempo para acercar las donaciones al comercio que funciona de lunes a sábado, de 10 a 18. "Desde el domingo 16 de agosto vamos a ir entregando todo lo recibido", agregaron.

Como todos los años, la Fundación Sendero de Temperley recibe alimentos, ropa, juguetes y también golosinas "para que en los comedores comunitarios puedan incluir algo dulce y rico festejando el Día del Niño". Para colaborar hay que acercarse los martes, de 14 a 18, a la sede ubicada en Cerrito 65.

A su vez, la ONG continúa con la campaña de alimentos "Por una cuarentena sin hambre ni frío" que luego entregan a más de 10 entidades de la zona. Para evitar la circulación, piden que los que se acerquen al espacio siempre lo hagan con tapaboca y respetando el distanciamiento social.