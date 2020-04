"El sistema funcionó perfecto pero ya se alcanzó el tope de los Certificados de Regreso a Domicilio Habitual diarios permitidos", señalaron. En el marco de la cuarentena administrada, "el Gobierno está dosificando la circulación en las rutas, con fuertes operativos de seguridad, y se va a evaluar diariamente" el funcionamiento del permiso que de manera excepcional permite el regreso a su residencia habitual por vía terrestre desde las 0 horas de hoy y hasta el martes 21.

"Ya dimos la cantidad de cupos de hoy y veremos cual es la circulación este sábado; el Gobierno está evaluando los turnos que se sacaron hoy y tomando una decisión hacia adelante", remarcaron. Además, sostuvieron que el permiso no debe "ser utilizado por quien no lo necesite, que no haya vivos"

El Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior autorizaron excepcionalmente el regreso a domicilio habitual por vía terrestre desde las 0 horas de hoy y hasta el martes 21 a las personas que estén cumpliendo el aislamiento social, preventivo y obligatorio en un domicilio distinto al propio.

La norma, publicada hoy en el Boletín Oficial, sostiene que podrán circular siempre que las personas exceptuadas estuvieren asintomáticas y den cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones que disponga la autoridad sanitaria nacional tras obtener en el sitio Regresoacasa.argentina.gob.ar el Certificado de Regreso a Domicilio Habitual.