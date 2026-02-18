La CGT ratificó el paro nacional de este jueves contra la reforma laboral

En conferencia de prensa, la CGT confirmó el paro de 24 horas contra la reforma laboral.

La CGT confirmó que este jueves habrá un paro nacional contra la reforma laboral. Será el cuarto paro desde el inicio del mandato de Javier Milei: “La Argentina se paralizará de punta a punta”.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT , Jorge Sola , junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), brindaron una conferencia de prensa, en la que aseguraron que “no están en contra de una reforma laboral , pero sí de perder derechos ”.

Cuestionamiento. Kicillof aseguró que "desde que llegó Milei se pierde un puesto de trabajo cada cuatro minutos"

“Estamos en una situación sociolaboral complicada : el empleo ha caído con 300.000 puestos de trabajo formales en los últimos dos años y FATE es un ejemplo de eso porque hoy cerró y dejó a casi mil trabajadores en la calle, con los cuales nos solidarizamos. Cada día se pierden 400 trabajos formales y en estos dos años quedaron 21.000 pymes en el camino. Al mismo tiempo, el endeudamiento familiar crece porque llegan a fin de mes y no alcanza, tanto por la pérdida del poder adquisitivo como por las paritarias pisadas . A esto se le suma el crecimiento de la informalidad y el de la inflación que hace 8 meses no para de aumentar, más la apertura indiscriminada de importaciones . Los únicos sectores que han crecido son el financiero , el de la agroindustria , la minería y la energía , que sólo mantienen el 10% de los 300.000 puestos que se han perdido”, indicó el secretario general.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó su adhesión a la medida convocada por la CGT. "Garantizamos el paro total de los medios de pasajeros", anunciaron desde ese sector. En este contexto, el día de la huelga se verán afectados los servicios de colectivos , trenes, taxis y vuelos.

"En defensa del trabajo argentino, y en defensa de nuestro derecho a huelga. El día que se trate la reforma laboral en Diputados, no habrá transporte. Cuando los pueblos agotan su paciencia, ¡hacen tronar el escarmiento!", añadieron en un comunicado.

La reacción de Javier Milei ante el anuncio del paro nacional

Tras el anuncio de un paro de 24 horas por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) este mediodía, el presidente Javier Milei se expresó en redes sociales con un enigmático mensaje.

“Conspiranoico yo? Fin,”, fue el mensaje que el mandatario difundió en su cuenta oficial de la red social X.

¿Partidos suspendidos por el paro nacional?

Los partidos de este jueves, jornada en la que estaban previstos cuatro partidos del Torneo Apertura además del encuentro de ida entre Lanús y Flamengo de Brasil por la Recopa Sudamericana, se suspenderán por el paro general que fue convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según averiguó la Agencia Noticias Argentinas, la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc) adhirió a dicho paro, los clubes ya analizan la posibilidad de que finalmente se posterguen todos los partidos que habían sido programados para este jueves.

(Noticia en desarrollo)