Vanina, la flamante mamá de Victoria, Julieta y Delfina está en perfecto estado de salud, igual que las recién nacidas que llegaron al mundo ayer por la mañana. El papá, Leonel, habló con La Unión sobre lo que sucedió en el parto. "Todavía no hemos caído. Todo pasó muy rápido", dijo.

"Todavía no caigo, fue todo muy rápido", es lo primero que cuenta emocionado por la gran experiencia Leonel Chainski, el flamante papá de Victoria, Julieta y Delfina: las trigemelas que pesaron 1 kilo 560 gramos, 1 kilo 630 y 1 kilo 490, respectivamente, y que llegaron al mundo este sábado 25 de julio pasadas las 10 de la mañana.

Tanto la mamá, Vanina Catalá Ortmann, como las pequeñas están en perfecto estado de salud y muy controladas por todo el equipo médico que las asistió en la Clínica IMA de Adrogué.

El viernes pasado cuando aún estaban transitando la semana 32 del embarazo, el plantel de médicos decidió que al día siguiente, Vanina tendría la cesárea. "La decisión fue tomada por el bien de las nenas y de Vani", contó Leonel en medio de lo que significa convertirse de golpe en papá de tres niñas y añadió: "Por suerte pude acompañarla durante el parto, que fue maravilloso, pero rápido".

Las recién nacidas vinieron al mundo con una diferencia de un minuto entre Victoria (10:02) y Julieta (10.03), mientras que Delfina llegó dos minutos después (10.05).

Por cada beba había tres personas que se encargaban de hacer todos los chequeos. "Cuando salió la primera, se la acercaron a Vani para que la viera inmediatamente y se la llevaron a neo. Julieta fue la segunda en nacer: no pudimos verla. Y a Delfina sí, pero como los controles son estrictos había que respetar los pasos a seguir por la salud de las tres", contó el papá.

En tanto Vanina no dejó de agradecer lo cuidada que se sintió durante la cesárea: "Fue una experiencia hermosa poder verlas nacer. Me sentí muy contenida tanto por mi obstetra como por todo el equipo médico que me asistió durante el parto. Las enfermeras también fueron un lujo de personas".

CÓMO SIGUE LA INTERNACIÓN. Tras la cesárea y todos los cuidados especiales para Vanina y las trigemelas, los papás ya pudieron acercarse a cada una de las pequeñas para poder observarlas y tocarlas.

"Nos dejan de a uno por vez en este contexto de protocolo por el Coronavirus, pero es maravilloso lo que le pasó con Julieta, que no paraba de llorar, y la enfermera se la metió dentro del camisón de Vani y fue lo único con lo que paró ese llanto. Fue mágico porque se apoyó en el pecho de la mamá y se calmó", contó Leonel sobre uno de los primeros acercamientos entre madre e hija.

El protocolo debe seguirse en todo momento. También durante el parto todos debían estar con barbijo inclusive la mamá y el papá.

Respecto al alta, Leonel contó que el obstetra Marcelo Rey admitió que el estado de salud de Vanina es muy bueno y se podría ir este lunes a la casa, pero para cuidarla y cuidar a las trigemelas quiere que se quede unos días más para evitar cualquier inconveniente.

"La siguen cuidando muchísimo a Vani como a mis hijas y estoy inmensamente agradecido por eso", confesó el papá.

Más descansados y con la expectativa de lo que vendrá, Vanina y Leonel compartieron el álbum de fotos en exclusiva con La Unión: