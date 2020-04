El arquero, de último paso por San Martín de Burzaco, detalló cómo se vive en la divisional y remarcó que los futbolistas deben afrontar otra actividad fuera del fútbol para sobrevivir.

La economía de los clubes de ascenso no es la misma que los de otras categorías superiores. Los jugadores, en muchos casos, no viven del sueldo que les paga el club. Para solventarse y llevar adelante el día a día con la familia deben tener otra actividad.

Gastón Monzón, el ex arquero de Huracán, es uno de los ejemplos de la vida que llevan estos deportistas. De último paso por San Martín de Burzaco, en la Primera C, graficó como lleva adelante la situación: "Estamos en familia, con los gemelos. La llevamos de la mejor manera posible. Tengo dos negocios, uno de pizzas y otro de conos de papas, en González Catán donde me crié. Con todo este tema del Coronavirus está complicado, se frenó todo".

Después de ocho años en el Globo, el "1" se marchó a San Marcos de Arica, equipo de Chile. A su regreso, en 2015, militó en varios clubes del ascenso argentino: Tristán Suárez, Deportivo Armenio, Excursionistas, General Lamadrid y San Martín de Burzaco.

"A los jugadores del ascenso no les dan bola, más como está hoy la situación del país. No le pagan ni siquiera el sueldo mínimo, se lo quieren pagar en cuotas. Agremiados siempre se ha portado bien con nosotros, pero muchas veces ellos no están en la economía de los que manejan realmente los clubes", detalló el golero de 32 años.

Durante su estadía en Burzaco, Monzón ha tenido participación en el Torneo Apertura de Primera C defendiendo por ocho veces la valla del Azul. Atajó frente a Leandro N. Alem, El Porvenir, General Lamadrid, Sportivo Dock Sud, Ferrocarril Midland, Berazategui, Central Córdoba de Rosario y Deportivo Laferrere.

"Hoy los jugadores del ascenso necesitan laburar, no alcanza con el fútbol y nunca vas a triunfar porque no tenés la cabeza como uno de Primera. Cuando uno está en Primera no sabés ni lo que es el gremio. Yo viví los dos lados", remarcó el protagonista de aquella jugada con Jaoquín Larrivey que terminó en gol y título para Vélez en el Clausura 2009.