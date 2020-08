El delantero, el único que quedó en el plantel, está más afuera que adentro ya que aguarda ofertas del exterior y Primera División. "Hoy lo vemos lejos", confiaron desde el club.

Brown de Adrogué es uno de los clubes que menos ruido hizo en relación a refuerzos. Solo anunció bajas de rescisión de contratos y vínculos que no se extendieron. De los que se fueron, hubo muchos jugadores importantes que eran la base del equipo.

Y según entienden los dirigentes, están a punto de perder a otro referente que llegó esta temporada y se ganó el respecto del hincha con goles y mucho sacrificio en la delantera. La referencia es para Tomás Molina, exHuracán y Almirante Brown, autor de cinco goles y el que más minutos jugó en la ofensiva en lo que se disputó de la temporada.

La cúpula dirigencial del Tricolor no tomará decisiones hasta saber si el equipo seguirá jugando lo que resta de la temporada, pero en el caso de Molina están alertados. "Lo vemos lejos, está esperando ofertas del exterior (y de la Liga Profesional) y mientras acá todavía no se sabe nada respecto al fútbol es difícil que continúe. Además, afuera pagan en dólares y con eso no podemos competir", confió a La unión una fuente del club de Adrogué.

"Hablé con (Pablo) Vico y con (Facundo) Lemmo, me comunicaron que la idea de ellos es que siga, pero yo les comenté mi idea, que si surge algo mejor, lo iba a tener en cuenta", comentó Molina. El entrenador y el manager están al tanto de la situación. Y en línea con lo que piensan los dirigentes el oriundo de Pilar planteó: "Hoy estoy casi afuera porque espero una oferta. Me inclinaría por jugar en Primera División".

Si Molina se va, Pablo Vico se queda sin delanteros, ya que se marcharon Matías Linas, Felipe Cadenazzi, Cristian Amarilla, Mauricio Carrasco y Gastón Grecco. La misma fuente consultada manifestó que "los jugadores que tienen contrato son Santiago Echeverría, Alberto Stegman que no puede jugar porque se está recuperando de una lesión de ligamentos y Brian Gómez. Si hay que jugar por algo, lo haremos con los chicos del club. No le debemos nada a nadie y tampoco vamos a hacer locuras desde lo económico".