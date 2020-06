El delantero finaliza su préstamo con el Celeste y deberá retornar a Independiente, dueño de su pase y con el que tiene contrato hasta junio de 2022. Allí será observado por Lucas Pusineri. En Turdera explotó con Walter Perazzo y lleva anotados siete goles.

La suspensión de los torneos de ascenso impidió que muchos refuerzos no alcanzarán a terminar sus vínculos en plena competencia. Le pasó a la mayoría de los clubes. Algunos, a pesar de esto, han demostrado haber estado a la altura y aprovecharon ese momento para que la institución dueña de su pase destacara sus desempeños y lo tenga en consideración.

Al parecer, Nicolás Messiniti tendría una chance en Independiente. El goleador de las Divisiones Juveniles del Rojo no encontró su lugar en el equipo. Y después de un paso por Defensores de Belgrano recaló en Temperley, donde se destacó por su juego y goles.

El 30 de junio vence su vínculo con el Gasolero. El atacante será evaluado por el entrenador Lucas Pusineri y su cuerpo técnico, además del manager Jorge Burruchaga. En caso de no recibir el visto bueno, su camino podría continuar en Turdera.

"No sé que va a pasar después del 30 de junio, hay que ver qué decide hacer Independiente conmigo y a partir de ahí ver cómo seguimos. No depende de mí la decisión, Temperley no tiene opción de compra y sí o sí tengo que volver a Independiente. Fui en busca de minutos para que me miren y pueda tener una oportunidad en el Rojo, esa es mi intención", señaló el jugador en declaraciones a Emoción Roja.

En Temperley, el goleador no fue convocado en las primeras cinco fechas. A la siguiente entró desde el banco. Ya con Walter Perazzo como entrenador comenzó de titular en la 11° jornada y jamás salió. Además es el máximo artillero con siete conquistas que sirvieron para que el equipo se ubique en la cuarta posición de la Zona A del Torneo de Primera Nacional, clasificándose al Torneo Reducido por el ascenso a la Liga Profesional de Fútbol.

"Todavía nadie me llamó del cuerpo técnico de Independiente, ya que hasta el 30 de junio soy jugador de Temperley y sigo entrenando con ellos. La prórroga de los contratos automática es una opción que se está manejando, pero creo que debe estar de acuerdo el club al que pertenezco", agregó Messiniti en declaraciones.