Un Comité trabaja en variantes que se adapten a las realidades de todas las categorías pensando en la vuelta. Transportes exclusivos y talleres de formación, son algunas de las ideas del boceto.

El regreso del fútbol no tiene fecha ni formato. Sin embargo, los médicos de planteles continúan las reuniones para anticiparse lo máximo posible al Día D. Esta semana mantendrán un nuevo encuentro virtual y analizan alternativas que se ajusten a todas las categorías.

La Comisión Médica de la Asociación del Fútbol Argentina tendrá un segundo encuentro con representantes de todas las divisionales con el objetivo de seguir avanzando en la conformación de los protocolos sanitarios de prevención del Coronavirus con vistas al momento en que se reanuden todas las competencias.

En esta ocasión, además, participarán artistas del futsal y el fútbol playa, en sus dos expresiones, masculina y femenina. En esta segunda oportunidad en que se reunirán médicos y representantes de los clubes, los tres puntos principales que estarán incluidos en el orden del día serán “el transporte de las delegaciones, los testeos masivos y la educación de los futbolistas sobre conductas sanitarias de prevención”.

En el primer punto es donde se prestará más atención, ya que uno de los principales problemas es que los futbolistas de las categorías más bajas del ascenso utilizan habitualmente el transporte público para los traslados, y por esa razón AFA informó en un comunicado que en la reunión surgió la intención de buscar “una empresa que brinde un servicio exclusivo puerta a puerta”.

“Ese servicio deberá observar una estricta atención de la normativa sanitaria de higiene vigente y el distanciamiento correspondiente adentro del vehículo. Para garantizar eso se pedirá el registro del responsable a cargo, la dirección de cada futbolista profesional; fecha, hora y lugar de entrenamientos, cantidad de pasajeros; los movimientos que realice cada unidad durante las 48 horas anteriores a ellos y el listado completo de viajantes con sus respectivos datos personales”, advierten en el texto.

Alberto Blázquez, jefe médico de Talleres de Escalada, se refirió a la situación. “Todos son aportes a la no propagación del virus aunque los pilares siguen siendo el cuidado personal, el uso de tapabocas, el lavado de manos, la distancia social”, analizó. “Quizás el tema del transporte no sea lo más costoso de afrontar más allá de que es una realidad que tiene que ver con muchos futbolistas del ascenso. El costo de los estudios o test que haya que hacer con cada deportista me parece más inaccesible, al menos, desde lo que uno puede escuchar”, indicó.

En este sentido, el ejemplo de lo ocurrido en Alemania con una decena de lesionados en las primeras fechas desde la vuelta también marca un antecedente. El aspecto físico de cada deportista requerirá de un cierto tiempo para volver a la normalidad. “Lo que pueda hacer cada uno en su casa ayuda pero el trabajo de campo es irremplazable y va a ver que contemplarlo para pensar en el regreso del deporte”, indicó. “Todo el mundo quiere que el fútbol vuelva y es lógico porque es una industria también de la que viven muchas familias. Pero hoy es difícil y tampoco se trata de exponer a la gente”, agregó.

Todo esto va de la mano con lo manifestado este sábado por el ministro de Salud, Ginés González García, quien anticipó que hasta que “todas las categorías no estén en las mismas condiciones para retomar la actividad, el fútbol no podrá volver”.