El lomense fue tercero en la clasificación de la Monomarca Citroën 1.6 y arribó séptimo en la final luego de un despiste. Las sanciones le hicieron recuperar dos puestos, por lo que al correrse una nueva carrera se ubica noveno en las posiciones del campeonato.

El piloto de Lomas de Zamora fue quinto en la segunda fecha del campeonato virtual de la Monomarca Citroën 1.6, organizado por la empresa "Autódromo Virtual", disputada en el circuito ocho del Autódromo de Buenos Aires. Luego de ser tercero en la clasificación y retrasarse en la serie, Matías Mazzocchi fue séptimo en la final, pero aprovechó las sanciones que sufrieron sus rivales para escalar en el clasificador y sumar una buena cantidad de puntos.

"La segunda fecha fue muy buena. Pude dar vuelta la página después de lo que pasó en la primera competencia y me enfoqué en recuperar los puntos perdidos. Otra vez estuve en el lote de punta y eso me deja contento", expresó Mazzocchi.

La actividad inició con el pie derecho para el lomense, quien fue el más rápido en los entrenamientos oficiales. Luego, a la hora de clasificar, se ubicó tercero y se aseguró la primera fila de la serie inicial. Allí peleó mano a mano con Maximiliano Bacigalupo, el gran dominador de la fecha, hasta que un despiste lo retrasó hasta el séptimo lugar.

"El despiste de la serie se generó por una falla del volante. Fue una pena, pero es un inconveniente tecnológico que está dentro de los planes. Lo que más lamenté fue el hecho de no haber podido sumar puntos valiosos", explicó Matías.

La final encontró a Mazzocchi partiendo desde la decimotercera ubicación y rápidamente comenzó a doblegar rivales hasta alcanzar la quinta posición. A partir de allí integró un nutrido pelotón que brindó un gran espectáculo, donde se midió con colegas de la vida real como Matías Altamirano y Julián Quattrocchi, y entusiastas del mundo virtual, como Julián Martins y Valentín Chioli. El volante de Zona Sur recibió la bandera a cuadros en la séptima posición y ascendió dos lugares tras el recargo a Martins y la exclusión de Santiago Vaello. Maximiliano Bacigalupo fue el vencedor de la prueba.

"La final fue muy divertida. Me tocó largar en la mitad del pelotón y aproveché los primeros metros para ganar la mayor cantidad de posiciones posibles. Después empezamos una pelea muy apretada con otro grupo de pilotos y eso me obligó a exigirme hasta el final, ya que no nos dimos respiro en ningún momento. El quinto lugar es muy bueno, pero no tengo dudas de que podría haber peleado por el podio e incluso por la victoria", afirmó.

Con un total de 12 unidades, Mazzocchi se ubica noveno en el campeonato. La próxima cita será el 27 de junio, aún con escenario a confirmar.