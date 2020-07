El volante, que quedó libre de Independiente Rivadavia de Mendoza, aseguró que habló con un integrante del cuerpo técnico del Gasolero. El ex Estudiantes de La Plata es uno de los tres jugadores que acordaron "de palabra" para sumarse al plantel.

Ni bien comenzaron las primeras bajas en el plantel de Temperley, el entrenador de Walter Perazzo le pasó una lista de refuerzos a la Subcomisión de Fútbol, que de acuerdo al presupuesto, iba a complacer el pedido del hombre que lleva las riendas del Gasolero.

En diálogo con La Unión, Marcelo Alcobre reconoció que tres jugadores acordaron "de palabra" su llegada a Turdera, pero sus oficializaciones se darán más adelante. El lateral derecho Gonzalo Vivas y el zaguero Jonathan Fleita, ambos de Nueva Chicago, y Julián Marchioni, volante de Independiente Rivadavia de Mendoza, son las referencias.

Julián Marchioni, que se inició en Estudiantes de La Plata, quedó libre de La Lepra, pero expresó que se comunicó con Carlos Castro (candidato a presidente), para ponerlo en conocimiento que tenía una propuesta para seguir en Temperley por si es que tenían intenciones de contar con él para la continuidad del Torneo de Primera Nacional o bien disputar el Torneo Reducido (no está clasificado, como sí lo está el Gasolero de Perazzo).

"Es cierto lo de Temperley, me llamó el ayudante de campo de Walter Perazzo que me conoce de La Plata y me mostraron el interés. Luego los dirigentes se comunicaron con mi representante. Yo traté de hablar con Independiente porque quedó una muy buena relación tanto con Matías (Minich) como con la gente del club y no quería hacerlo por atrás de ellos. De parte de Independiente no me supieron dar una respuesta, tenía la intención de lograr una renovación", dijo el mediocampista de 27 años a Ovación 90 (Nihuil).

Y agregó: "Cuando Castro se comunicó hace un mes conmigo me pidió que si yo tenía otra propuesta se lo avisara. Por eso decidimos llamarlo, pero al no asegurarme nada por que aún no tenía certezas yo busco lo mejor para mi futuro", comentó Marchioni.

"Si bien no es oficial está todo encaminado y en los próximos días puede haber una definición", dijo el exjugador de Patronato de Paraná respecto a la propuesta del Gasolero. Y también añadió: "Todos sabemos que con lo de la pandemia muchos jugadores van a quedar libres y si firmo con Temperley sería un alivio para mí".