Futbolistas clave como Federico Díaz, Sebastián Valdez y Guillermo Pereira terminan sus vínculos el 30 de junio y deberá negociar su continuidad con la dirigencia.

En medio de un contexto de incertidumbre por el regreso de la actividad, el contrato de muchos futbolistas se termina el 30 de junio y ahí radica uno de los mayores problemas, tanto para los clubes como para los jugadores, sin saber cuándo se volverá a jugar.

Los Andes no está al margen de esa situación y deberá resolver el futuro de varios de sus futbolistas en los próximos días, a la espera de una resolución de la AFA para disputar el Reducido de la Primera B.

En esa lista hay jugadores importantes, de los mejores en el último semestre, y por eso, pensando en lo que será la definición de los ascensos, será vital contar con ellos. Y el técnico Germán Cavalieri ya piensa en eso.

Dentro de esos futbolistas se encuentran el arquero Federico Díaz y el defensor Sebastián Valdez, ambos formados futbolísticamente en el club, que el 30 de junio terminan su vínculo y junto a la dirigencia deberá resolver su futuro.

Otros de los jugadores importantes que tendrá que sentarse con los miembros de la comisión directiva es Guillermo Pereira, que fue el punto más alto en la última temporada y es el goleador del equipo con cinco tantos. Y el volante se refirió a esta situación en una charla con Diario La Unión. "A mi sinceramente me gusta mucho, pero no sólo depende de mí, hay varias cosas que resolver, y que el club esté interesado en contar conmigo", comentó días a trás el ex Douglas Haig.

A ellos se le agrega gran parte del plantel, ya que la mayoría de los contratos se hacen por una temporada y a fin de mes también terminará sus contratos, y entre ellos está el defensor Franco Peppino, el goleador Alejandro Noriega y el delantero Diego Galeano.

En tanto, los que seguirán con contratos después del 30 de junio son los que arribaron al club a principio de este año, debido a que -antes de la llegada de la pandemia del Coronavirus- no se podía firmar contratos por seis meses, y algunos juveniles del club. Y en esta lista entre ellos están Luis Salmerón, que una nota con Solo Ascenso señaló que había firmado por un año y medio, y Marcelo Cardozo, que lo hizo por un año. Daniel Ibáñez, que llegó a préstamo de All Boys, también deberá resolver su futuro.