El Ku Klux Klan fue parte de la historia de Lomas: lo que reveló un registro de La Unión

En febrero de 1922, Lomas de Zamora festejaba el carnaval con una edición que reunía carrozas, disfraces, agrupaciones y familias en las calles. El registro de La Unión muestra la presencia de una representación asociada, por su nombre y vestimenta, al Ku Klux Klan en el carnaval local.

"Desde las 21 horas comenzaron las boleterías a expender entradas para carruajes, carros y automóviles en gran cantidad y poco después comenzó a notarse el desfile de las familias hacia los palcos respectivos", relató el diario que funciona desde 1897.

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"Lomas ofrece a su sociedad y a su pueblo una de esas fiestas que incitan a participar de ellas", señaló la crónica, al destacar el ambiente de los festejos.

En las hojas se puede leer que se describió a Lomas de Zamora animada durante los días previos a los festejo s: "Multitud de máscaras que visitaban casas de sus relaciones o paseaban armando gran alboroto con sus voces, gritos, matracas y cornetas, coches que circulaban cargados de disfrazados".

Toda la escena del carnaval lomense edición 1922, "todo ese conjunto daba a la ciudad un aspecto de animación que denotaba el éxito que tendría la clásica fiesta", anticipaba el diario.

La programación incluyó numerosas agrupaciones y representaciones, entre ellas: Flores y luz, Patio colonial, Centro social Rivadavia, Orfeón infantil, Los galantes conquistadores, Club español, I Picafiori, Los moros, La incubadora de 1922, Las chicas silenciosas, Banda "los 38", Quemaditas por el sol, Gittadini dell'amore y La grovannata.

"Llamó mucho la atención un carro denominado "Los Ku Klux Klan".

La carroza que llamo la atención

Entre las distintas representaciones, una recibió una mención particular "Llamó mucho la atención un carro denominado "Los Ku Klux Klan", cuya marcha era abierta por dos batidores a caballo, vestidos con el típico traje", relató La Unión. Sin embargo, la crónica no identifica a los participantes ni explica quien organizo el carro. Tampoco permite determinar si se trataba de una representación satírica, una imitación por la estética de la organización una expresión de adhesión a sus ideas.

Las túnicas y capuchas se convirtieron en uno de los símbolos más reconocibles del Ku Klux Klan, el atuendo permitía ocultar la identidad de sus integrantes y, construir una imagen intimidante. La aparición de un carro con ese nombre en el carnaval de 1922 y la descripción con el "típico traje", abre interrogantes sobre la circulación de símbolos y referencias extranjeras en la sociedad de la época.

El episodio ocurrió mientras el Ku Klux Klan ganaba visibilidad en Estados unidos en sus segunda etapa donde pasó de ser un grupo reducido a tener millones de miembro y amplió su base ideología hacia el anticatolicismo, anticomunismo y xenofobia; y realizaban marchas y desfiles publico.

Durante la década de 1920, llegó a reunir millones de miembros.

El Ku Klux Klan en Estados Unidos: racismo y supremacía blanca

En 1922, el grupo de odio atravesaba una etapa de fuerte expansión en Estados Unidos. La organización había nacido en 1865, después de la Guerra de Secesión, con el objetivo de mantener la supremacía blanca mediante la intimidación y la violencia contra la población afroamericana y quienes defendían sus derechos. Defendía una concepción excluyente de la sociedad estadounidense, basada en la supremacía blanca y el nacionalismo protestante.

Sus integrantes recurrieron a amenazas, agresiones y asesinatos para perseguir a las comunidades que consideraban enemigas. Durante la década de 1920, llegó a reunir millones de miembros y consiguió influencia en distintos ámbitos de la vida política y social del país.