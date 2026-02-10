Caso hermanos Oviedo: la medida cautelar para frenar el acoso por redes

Los hermanos Oviedo habrían sido asesinados por un grupo de personas que quemaron su casa en Villa Fiorito .

La Justicia de Lomas de Zamora dispuso una medida cautelar para frenar el acoso por redes sociales que había denunciado semanas atrás la familia de Jorge y Benjamín Oviedo, los hermanos que habrían sido asesinados durante un incendio en Villa Fiorito .

Se trata de una restricción perimetral con cese de hostigamiento para la mujer acusada por las víctimas de compartir publicaciones agresivas. Sin embargo, los damnificados aún piden justicia.

"Eso no es suficiente. Esperemos que cambien la carátula y que pueda ir presa esa mujer porque ella fue la principal hostigadora de todo", expresó Mariana González , madre de los hermanos Oviedo , en diálogo con La Unión .

"Hacen Facebook truchos para comentar las publicaciones que hacemos de pedido de justicia, pero nosotros sabemos que son ellos", explicó tiempo atrás a este medio.

"No son mensajes privados, pero sí son comentarios muy hirientes. Lo más doloroso es que los chicos ya están muertos y como madre y hermanos estamos sufriendo con un dolor inmenso", agregó en esa oportunidad.

Hermanos Oviedo (1) La familia de las víctimas había denunciado acoso por redes sociales.

El caso de los hermanos Oviedo

Jorge, de 30 años, y Benjamín, de 13, fallecieron como consecuencia de la tragedia, ocurrida el 18 de septiembre pasado en Fiorito. "Benjamín era un niño de 13 años con discapacidad. Lo acusaron de tocar a otro niño con el que jugaban. Sin dar pruebas ni intención de dialogar como padres y comprender el contexto fueron directamente a matarlo", afirmó Micaela, hermana de las víctimas.

En los videos a los que tuvo acceso este medio, se ve a un grupo de personas en frente de la vivienda de las víctimas, con un foco de incendio evidente, mientras arrojan piedras y pintan "violadores" en la pared, con aerosol.

El caso es investigado por la UFI 6 de Lomas de Zamora, y cuenta con un hombre detenido, que ya tiene prisión preventiva. Sin embargo, la familia damnificada sostiene que el fuego habría sido provocado por más personas que "siguen libres".