La mujer reenvió los audios al servicio del 144 en los que el agresor le decía que la iba a matar: "Te voy a prender fuego a vos con los pibes, con todo encima".

Un hombre amenazó a su mujer por WhatsApp, le dijo que la iba a prender fuego a ella y a sus hijos. Pero ella reenvió los audios al servicio de chat del 144 para denunciar la amenaza, y finalmente, horas después, fue detenido por orden del juez Gabriel Vitale.

La Justicia dio a conocer los audios que representaban un grave peligro para la víctima, un posible femicidio que podía concretarse este martes, según las propias palabras del detenido.

“No te voy a dejar nada, me voy a llevar todas mis cosas, con perimetral o sin perimetral”, comienza diciendo el agresor, y la amenaza es directa: “Te voy a ejecutar a vos y al gil que está con vos, te voy a prender fuego a vos con los pibes, con todo encima".

Luego, le dice a su ex: "Avisale a la Policía que mañana (por hoy), cuando vuelvo de laburar, voy ahí y voy a buscar mis cosas, esté quién esté, zorra hi... ¿Te pensás que me va a parar la Policía. ¿Entendés que no me interesa ir preso? No me interesa, ¿qué parte no entendés?".

Raquel Asensio, de la Comisión de Género de la Defensoría General de la Nación, remarcó: “Lo de Lomas es una muestra de que se puede hacer. El aislamiento exige nuevas respuestas y que pueden funcionar'. Igualmente, remarco que “sigue habiendo dificultades para que se hagan denuncias”, remarcó

Desde que comenzó el aislamiento preventivo y obligatorio, las denuncias por violencia de género aumentaron un 30% en Lomas.

La línea de WhatsApp de Lomas que asiste las 24 horas es: 11-2728-2593. Además, los teléfonos 4267-0528 y 11-4395-1192 trabaja de la misma forma. Mientras que el 4239-9634 funciona de lunes a viernes, de 8 a 14.