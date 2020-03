Sur 3D Solidario es un grupo que nació por iniciativa del banfileño Jonathan Pedaci para ayudar al personal el hospital donde trabaja a protegerse del Coronavirus. Ya entregaron más de 250 a distintos centros de salud de Lomas, Lanús, Avellaneda y Quilmes, entre otros, y tienen otras 300 para repartir en estos días.

Sur 3D Solidario es un grupo que está en plena fabricación de máscaras para el personal de la salud, con el objetivo de poder colaborar con los médicos de los hospitales públicos de Lomas, Lanús, Remedios de Escalada, Avellaneda, Quilmes y Berazategui, quienes día a día se arriesgan en la lucha para controlar la pandemia del Coronavirus.

La movida solidaria surgió por una iniciativa personal del banfileño Jonathan Pedaci, quien al ver cómo se fabricaban en el exterior máscaras con impresoras 3D, decidió hacer un trabajo similar con su máquina, con el fin de ayudar al hospital donde trabaja. El joven de 28 años ingresó a un grupo de WhatsApp, en donde había gente de todo el país, y comenzaron a debatir el tipo de máscara que iban a realizar.

“Vimos que las Prusa, que son las que se realizan en Estados Unidos, tardaban mucho en hacerse y consumía una gran cantidad de material. Para ellos no era problema por las impresoras con las que contaban, pero nosotros debíamos acortar los tiempos y reducir el gasto de la materia prima”, indicó Pedaci.

La máscara tiene forma de vincha, que se utiliza en la cabeza y que posee un reborde en el frente por donde se coloca la parte protectora para el rostro, esta última hecha con acetato o radiografías viejas. “Lo novedoso es que no se agujerea el visor, que era lo que algunos médicos pedían para que la funcionalidad sea la mejor”, indicó quien se egresó recientemente de médico en la Universidad de Buenos Aires y actualmente se encuentra llevando a cabo el Internado Anual Rotatorio en el Hospital Narciso López de Lanús.

Cada máscara tarda 90 minutos en imprimirse, por lo que se necesita una gran cantidad de máquinas para poder llegar a todos los hospitales públicos de la gran mayoría de zona Sur. En sólo cuatro días, ya se entregaron 260 máscaras y cuentan con casi 300 en stock para repartir en estos días. “En una primera tirada, decidimos distribuir 25 máscaras por hospital. Recién ahora se agrandó considerablemente el grupo y la cantidad de impresoras, por lo que la producción aumentará exponencialmente. La idea es volver a los hospitales y reforzar esa cantidad con otra donación más grande”, contó Jonathan.

Actualmente hay 75 personas en el proyecto, pero los números varían con el correr de las horas gracias a la enorme repercusión de Sur 3D Solidario en las redes, donde muestran cómo llevan a cabo el trabajo y el momento de las donaciones a los hospitales. Cerca de 50 impresoras se encuentran encendidas día y noche para poder confeccionar las máscaras.

“Nunca pensé que esto iba a darse así, arranqué con una historia personal en mi Instagram para que me ayuden y se me fue de las manos, por suerte tengo gente que me ayuda a que esto funcione correctamente. Es hermoso ver cómo se dan las charlas en el grupo entre chicos de 12 o 13 años y adultos de 60, todos con la intención y la voluntad de colaborar”, remarcó el médico acerca del compromiso de todos los integrantes por combatir al Coronavirus.

“Estamos buscando personas particulares con impresoras 3D que se quieran sumar a la movida solidaria, como así también colegios o instituciones. Por eso pedimos que nos escriban para coordinar, por suerte nosotros tenemos la materia prima gracias a donaciones de distintos vecinos, por lo que sólo se debería poner la mano de obra”, pidió el lomense, aunque también aclaró que quienes posean una cantidad considerable de radiografías también son bienvenidos.

Sur 3D Solidario es el Instagram y el medio de comunicación que utiliza el grupo para que se visualice el trabajo que se lleva adelante y las entregas a los centros de salud.