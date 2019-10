Se acercaron desde las 11 a ser parte de la fiesta impulsada por el Municipio, que incluyó actividades deportivas y culturales, y bailaron por la tarde junto al famoso rapero, que hizo estallar el Microestadio, donde antes se disputó la final de la Liga Freestyle.

Mas de 20 mil personas se acercaron ayer al Parque de Lomas y disfrutaron del Festival de Juventud Urbana, un evento impulsado por el Municipio, que contó con numerosas actividades dedicadas a la cultura del deporte y el urbanismo, y que tuvo un cierre que fue furor: a las 17.50, Valentín Oliva, conocido popularmente como Wos, apareció en el escenario e hizo estallar al público con sus temas, estilos e improvisaciones.

“El público lomense me recibió súper bien, la paso genial cada vez que vengo y es increíble poder ganar acá otra vez”, expresó dtoke.

Las personas comenzaron a ingresar al predio, ubicado en Molina Arrotea y Las Lilas, a partir de las 11, para presenciar diversos números artísticos y deportivos, entre ellos el original básquet 3 vs 3, además de puestos de comida e indumentaria. También se acercaron al escenario principal, montado dentro del Microestadio, donde tuvo lugar la final de la Liga de Freestyle local con participantes como Dtoke, Klan, Wolf, Roma, Tuqu y Tiago.

“Estamos felices de que los jóvenes junto a sus familias hayan podido disfrutar de la segunda edición de este evento único, multitudinario. Las nuevas generaciones se expresan, demuestran su arte y es una alegría acompañarlos”, aseguró el intendente, Martín Insaurralde, quien participó del festival junto a su esposa, Jesica Cirio.

Finalmente, el MC Dtoke resultó victorioso tras una réplica, al vencer a su colega Tiago. “Hay una rivalidad sana con Tiago, rapea muy bien y hace cosas increíbles arriba del escenario. La experiencia en ciertos momentos es importante y creo que por eso me impuse. Mi próximo objetivo es ganar la FMS Argentina”, explicó el ganador de la competencia, para luego agregar: “El público lomense me recibió súper bien, la paso genial cada vez que vengo y es increíble poder ganar acá otra vez”.

Klan, otro de los participantes invitados al festival, quien llegó hasta las semifinales del concurso, acotó: “Hubo mucho amor y calor de la gente, les agradezco enormemente”.

Por su parte, Wolf, participante que perdió con el que resultó campeón, coincidió con su colega: “El hecho de subir al escenario, que la gente grite y te reciba de esa manera es un reconocimiento, me reconforta y me llena un montón. Ojalá me sigan tratando así en las fechas que quedan del año”.

En referencia a la organización, Martín explicó: “Es una iniciativa muy importante e interesante, que interpreta el pedido de los jóvenes. Se trata de un ámbito del Municipio para que desarrollen las actividades que tanto los motivan, con un equipo capacitado para llevarlas adelante”.

“Esperamos que puedan disfrutar todas las actividades gratuitas que se llevan a cabo, estamos muy cercanos a la nuevas demandas que surjan”, agregó el jefe de Gabinete, Guillermo Viñuales, presente en el evento, del que también fueron parte el subsecretario de Cultura de Lomas, Martías Gasparrini, y el diputado provincial Federico Otermín.

UN MOMENTO ESPERADO. A las 17.30, los gritos de los fans de Wos rugieron por primera vez, cuando el joven llegó al Parque. Pasados 20 minutos, el rapero saltó a escena y tras un “¿Cómo están?”, recibió una ovación con gritos ensordecedores que coreaban su nombre. Además, sin olvidarse de sus raíces y sus comienzos en el rubro como freestyle, rapeó junto a sus amigos Dtoke y Klan, a quienes invitó a subir al escenario para improvisar con rimas y temáticas.

Juventud Urbana fue el segundo testigo de la presentación del disco de Valentín Oliva, titulado Caravana, que cuenta con una popularidad rotunda en distintas plataformas digitales. El viernes y sábado pasados, el rapero se presentó en el club nocturno Groove, ubicado en Palermo, donde realizó la presentación oficial del álbum. El primer tema que cantó fue Luz Delito, uno de los más conocidos, mientras que Canguro, su canción más exitosa, sonó a las 18.16 y fue cantada al unísono por una multitud de vecinos.

Luego de la presentación de Wos, el evento finalizaba con la Rap Competición, a cargo de el famoso Misio y sus particulares arengas para el público y los competidores. En ella, batallarían con una modalidad 3 vs 3 con participantes provenientes de Argentina y de Chile.

Sin lugar a dudas, el espectáculo gratuito cultural y deportivo, con inclinación al urbanismo salió de la mejor manera gracias al acompañamiento necesario de los vecinos, para cerrar un fin de semana largo de la mejor manera.

