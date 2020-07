El Ministro de Deportes se despegó de las declaraciones del presidente Granate sobre el regreso de las prácticas para principios de agosto. “Él interpreta que estaremos en una nueva etapa. Ojalá así sea, pero no lo podemos asegurar”, dijo.

El fútbol argentino no tiene fecha de regreso más allá del deseo que pueda tener la dirigencia. Básicamente, este mensaje elevó el Ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, como respuesta a la fecha estimativa que había mencionado el vocero de AFA y presidente de Lanús, Nicolás Russo.

“Hay presiones y necesidades, y por eso en esta semana se cerrará el protocolo y, salvo una catástrofe, el 5 ó el 10 de agosto se volverá a entrenar y en septiembre podemos estar jugando”, había dicho el dirigente del Granate en una entrevista radial.

Sin embargo, hoy Lammens marcó una distancia respecto a esta postura y dejó en claro que la conformación del protocolo no definirá el regreso de la actividad. “Nicolás Russo interpreta que estaremos en una nueva etapa. Ojalá así sea, pero desde el gobierno no lo podemos asegurar”, dijo desde el ministerio. Y agregó: “Acá no hay una cuestión de protocolo. Hay un problema de una gran cantidad de los equipos que están en el AMBA, por ello no se arrancan los entrenamientos”.

Russo también había advertido sobre el peso de la Conmebol en asegurar estas fechas de regreso a los entrenamientos. “La Conmebol intentará arrancar cuando estemos los 10 países sudamericanos disponibles, y en ese sentido creemos que arrancarán los últimos días de septiembre o los primeros de octubre en toda la región”, anticipó.

Lo cierto es que hoy se iba a volver a reunir la Comisión Médica que trabaja sobre el protocolo para la vuelta del fútbol en pos de determinar formas de transportar a los deportistas, acceso a testeos y la generación de talleres para educar a cada protagonista alrededor de partidos y entrenamientos.