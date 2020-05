La Facultad de Ciencias Económicas prepara una jornada virtual para este miércoles que se podrá seguir a través de YouTube, sin inscripción previa.

Este miércoles, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Lomas realizará el Marketing Day junto a expertos a través de la plataforma digital Zoom y será retransmitida a través del canal de YouTube de la Facultad. El evento no requiere inscripción previa y comenzará a las 18.

En primer término habrá un panel de expertos conformado por Mary Teahan (President and CEO At Quendar); Plácido Cosentino (Director y Co Founder de Mercatus & Co); Guillermo Storni (Profesor Emérito UCA); Gabriel Maloneay (CEO Cravero S.A.); Abel Guillermo Di Gilio (Commercial Director at Sinergium Biotech); y Mariano Fernández Madero (Director Ejecutivo de la AAM).

Organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, en conjunto con la cátedra de Marketing, Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo (IMEL) y la Asociación Argentina de Marketing, el segundo turno estará conformado por un grupo de expositores denominados "Jóvenes talentosos del Marketing", compuesto por Vanesa Mariel Poy (Gerente de Ventas de Coca Cola FEMSA); Luciana Celeste Navarro (Product Owner Office Banking Banco Galicia); Gonzalo Benítez (Responsable de Marketing de UEN Construcción Sinteplast); José Tessio (Brand Manager-Renault); y Gabriela Marina Vázquez (Brand Manager Coca Cola Perú).

Los interesados en escuchar a estos prestigiosos especialistas en Marketing podrán acceder a la jornada virtual desde acá.