Es alumna del Colegio Sarmiento, fue elegida entre 12 mil estudiantes y participó de la celebración a cargo del gobernador Axel Kicillof. "Ella estaba muy feliz, algo tímida por lo que estaba viviendo, pero súper contenta”, dijo su mamá.

Unos 135 alumnos de la provincia de Buenos Aires disfrutaron este sábado de un encuentro virtual especial junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la conmemoración por los 200 años de la muerte del General Belgrano. Y entre ellos estaba Mía Bubini, una alumna del Colegio Sarmiento, que representó a Lomas de Zamora en esta celebración a través de una videoconferencia.

Esta nena, elegida en un sorteo del que participaron más de 12 mil estudiantes del municipio, estuvo acompañada por el subsecretario de Educación del Municipio, Emanuel Pi Dote, en representación del intendente Martín Insaurralde, que sigue recuperándose luego de dar positivo de Coronavirus. Del otro lado, además del Gobernador, dijeron presente la vicegobernadora Verónica Magario y la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila.

“Fue un encuentro muy lindo, emocionante más que nada, porque Mía pudo representar a todo el Distrito. Ella estaba muy feliz, algo tímida por lo que estaba viviendo, pero súper contenta”, destacó su mamá, Claudia Amestoy, luego del encuentro virtual.

La alumna del colegio temperlino, a la que le gustan las materias Prácticas del Lenguaje y Matemáticas, vivió la jornada con mucha emoción ya que lo que más le gustó, según comentó Claudia, fue representar “a todos sus compañeros y al colegio al que se asiste” en un encuentro de esta magnitud.

“Fue algo sorprendente, nos quedamos sin palabras y la verdad es que no lo podíamos creer cuando nos confirmaron. Yo súper orgullosa de ella; y ella, súper feliz”, comentó, aún emocionada. También dio detalles de una situación clave para que Mía tenga el premio de participar de este evento junto a otros 134 alumnos, uno por distrito, y el gobernador Kicillof. “Cuando nos dijeron que podía ser virtual, dijimos que no podíamos porque no tenemos buena conexión a internet. Por suerte después nos llamaron, estuvieron muy atentos, y nos llevaron al Teatro del Municipio para que Mía pueda participar. Eso fue muy lindo”, destacó.

El subsecretario de Educación también dio precisiones sobre lo que fue esta reunión virtual en uno nuevo aniversario del Día de la Bandera y comentó que el Gobernador interactuó con “algunos alumnos” durante el evento, en un acto que, según comentó, “no reemplaza el acto de la promesa a la bandera”, algo que intentarán realizar en diciembre si mejora la situación del Coronavirus. Y sobre el lugar que ocupó en remplazo del Intendente, destacó: “Para mí es un honor que Martín me haya elegido para representarlo en este evento”.

¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DE MÍA? Fue un a través de un sorteo virtual en el que estuvieron los inspectores y los jefes de inspectores, y a partir de eso se determinó la escuela y el alumno, con la participación de todos los establecimientos educativos de la Provincia. Primero se sorteó el tipo de gestión, público o privado, y luego se eligió el colegio, que por último hizo un sorteo con los alumnos de cuarto grado del establecimiento.