La agrupación Ricoteros Unidos y el Club Temperley estarán colaborando este viernes y sábado en un encuentro donde estarán recibiendo alimentos y ropa de abrigo para la ONG No seas Pavote de Lomas.

Los Ricoteros Unidos se unen a la campaña solidaria del Club Temperley para poder ayudar a la ONG de Lomas, No Seas Pavote. Por eso, este viernes y sábado van a estar recibiendo donaciones que luego serán entregadas a las personas que no lo están pasando bien en este contexto de cuarentena obligatoria.

Alimentos no perecederos, frescos y toda clase de ropa de abrigo es lo que estarán juntando este viernes de 16 a 21 y el sábado de 12 a 21 en la sede del club local ubicada en de Julio 360, Temperley.

Guillermo Reinoso es uno de los integrantes de la agrupación Ricoteros Unidos, vecino de Temperley y fue quien contó a La Unión como nace esta cruzada solidaria: "Nosotros comenzamos con esta labor social el año pasado y desde ese entonces contactamos o nos contactan a través de las redes para poder ayudar y así surgió la movida solidaria de este viernes y sábado".

Todo lo recaudado será entregado a comedores, merenderos y para las personas en situación de calle en aislamiento social asistido dentro del gimnasio del Club Temperley.

LA UNIÓN DE DOS GRANDES PASIONES. El rock que juntó a los Ricoteros Unidos y el mundo del deporte del Club Temperley se unieron para poder llevar a cabo la cruzada solidaria. El fanatismo por la banda Los Redonditos de Ricota unió a más de 10 amigos para realizar un gran trabajo social que se consolidó mucho más durante la cuarentena.

"Nosotros nos conocemos a partir de nuestro amor por la música de los redondos y así fue como en diciembre del año pasado en uno de los asados que hacíamos para vernos surge Ricoteros Unidos", explicó Reinoso.

La agrupación la componen 11 personas que viven en diferentes zonas, pero se las arreglan para poder hacer la labor social desde sus lugares de pertenencia.

"Para mi hacer este trabajo solidario es un combo completo porque está presente mi pasión por la música y el compromiso por ayudar que desde chico estuvo presente en mi vida", contó el integrante local de la agrupación.

A través de un grupo de WhatsApp y de reuniones por Zoom, los 11 amigos siguen unidos y colaborando con quien los contacte. "Hay mucha necesidad. A nosotros no nos sobra la plata para nada. Yo conozco lo que es pasar hable, no tener un plato de comida caliente y eso me alienta a colaborar. Además la respuesta de la gente siempre es inmediata y eso nos motiva muchísimo", señaló.

Por su parte, el Club Temperley colabora constantemente en tareas solidarias desde que al principio de la cuarentena decidió brindar el gimnasio para que puedan cumplir con el aislamiento social las personas en situación de calle.

Además cuentan con un Departamento Social y Solidario que se encarga de realizar actividades para ayudar a los sectores más vulnerables.

Para conocer más sobre este grupo entrar en Facebook/Ricoteros Unidos PR, Instagram: @ricoteros_unidos.