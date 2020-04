¡GRACIAS!

Hace tres semanas te contamos con PROPUESTA TATU que en el Barrio 14 de febrero les compañeres del comedor Transformando Vidas estaban llenando la olla para más de 120 chiques. También te explicamos que ya era insostenible que lo hagan soles, que el hambre crecía, que la cuarentena complicaba a las familias que no podían salir a laburar, y que tu mano desde casa era una opción.Te pedimos ayuda y ahí estuviste, por medio de cada transferencia la colecta virtual fue creciendo, y nuestro agradecimiento se hizo eterno.Por eso queremos compartir con vos el detalle de cada compra, porque sos parte fundamental. Nosotres somos la vía, pero vos el sostén.Entre fideos, arroz, puré de tomate, aceite y demás, así nos fue:1° compra: $3.6162° compra: $11.309,86En el medio fue necesario armar una Olla Popular para el barrio junto a otras organizaciones, y ahí usamos $3.504,37 para alrededor de 500 viandas.Y volvimos a comprar, porque el comedor ahora también es el plato de comida de las familias de cada pibe. Esta vez se nos fue a $12.883,55. Y además pudimos sumar cloro y detergente para armar kits para cada casa, por un total de $2.400.¿Viste todo lo que hiciste? ¿Las ollas que llenaste? La mano que les diste a les compañeres para reforzar su laburo en el barrio.¡GRACIAS! La colecta sigue, obvio, no para, porque les pibes y sus familias nos siguen necesitando, y la crisis alimentaria no está teniendo freno, al contrario, aumenta. Y abusando de tu infinita solidaridad te pedimos que nos sigas dando una mano. ¿Sabes cómo? Ayudanos a contagiar a tus amigues, a tus parientes, a tus vecines. Contales del comedor, del 14, de la colecta. Mostrales lo que lograste, y contales cuán importantes pueden ser.¡Gracias una vez más, y otra, y de nuevo, y las veces que te lo puedas repetir!

Publicado por De Raíz en Domingo, 12 de abril de 2020