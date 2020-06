Germán es el pateador de Pucará y en cuarentena se compró una red para instalar en su casa y no perder ritmo. La potencia y dirección del remate quedarán para más adelante. El medio scrum pasó por el Instagram del club y dejó otras respuestas.

Germán Klubus, medio scrum de Pucará, es uno de los jugadores más destacados del plantel de Burzaco. El pateador fue una de las figuras del equipo que en la temporada pasada alcanzó las semifinales del Top 12 de la URBA, cayendo frente a SIC, equipo con el que debió debutar el 28 de marzo pasado en la nueva temporada en condición de local, pero que se vio imposibilitado de hacerlo por la pandemia del Coronavirus.

El jugador, como muchos de sus compañeros, pasó por el Instagram del club y respondió a las preguntas de los hinchas, chicos y grandes, para acortar estar cerca a pesar de la distancia. Luego de seleccionar las preguntas, arrancó en el Stories comentando que debutó en Primera División "en el año 2012, frente a La Plata, y tenía 20 años".

Klubus no tuvo problemas en desempeñarse en distintas posiciones dentro del campo de juego. Y ante la consulta de uno de sus seguidores en las redes respondió: "No siempre jugué de medio, de hecho debuté en Primera de centro, después jugué un año casi entero de apertura y fullback, así que jugué por todos los puestos de la línea hasta que me pasé de medio y desde 2015 más o menos que juego de medio sin parar".

Germán es el encargado de los penales y conversiones a los palos. El entrenamiento semanal es clave para que en los partidos no se pierda por un instante la concentración que hay que tener en esas determinadas jugadas. En cuarentena no hay espacios grandes para entrenar la patada a la H, pero se las ingenió para no perder ritmo.

"No estaba pudiendo entrenar hasta que me compré una red, la puse en el jardín y estoy entrenando todo lo que es más que nada técnica. No puedo darle mucho a lo que es la potencia o dirección, pero si la técnica de patada, estar bien firme con el pecho, terminar bien con el pie, llegar bien con los pasos a la pelota. Eso es lo que puedo entrenar y lo estoy haciendo en cuarentena", aseguró el pateador.

¿En que piensa un jugador al patear? "Un poco es siempre hacer el mismo proceso, estar concentrado en el momento, qué tengo que hacer y no andar pensando en otras cosas como en el resultado o si la tengo que meter o no. Sino en el proceso para hacer lo mismo y tratar de que entre", apuntó el medio del Tifón de Burzaco.

Por último, dejó un mensaje a todos los argentinos: "Cuídense todos, quédense en casa en este momento de cuarentena, sean responsables para cuidar al otro".

Pucará sufrió varias bajas para la temporada que todavía no tiene fecha de comienzo. Entre otros se alejaron Lucas González Amorosino (dejó la actividad), Lucas Mensa, Manuel Montero, Pablo Dimcheff, Julián Domínguez, Lucas Santa Cruz, Lucas y Jonathan Marchetta y Juan Cappiello. Casi la base del equipo, por lo que habrá mucho trabajo por delante.