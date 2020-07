Al defensor central se le terminó el contrato como a la mayoría de sus compañeros y espera una definición del club. En lo personal se le cumplió el deseo de poder jugar.

Brown de Adrogué sufrió una sangría importante de jugadores. Más de un equipo ya no pertenece al club y otros jugadores que finalizaron sus contratos esperan novedades, que seguramente llegarán en el transcurso de esta semana, a más tardar, mientras se espera el anuncio de la AFA sobre la fecha de vuelta a los entrenamientos bajo un estricto protocolo.

Uno de esos jugadores que aguarda una confirmación es Ariel Armando Kippes. El defensor que llegó esta temporada procedente de Sarmiento fue titular en la mayoría de los partidos y su deseo es seguir ligado al Tricolor, según le comentó a La Unión.

"Yo ahora estoy en casa, todavía no fui a Junín. No sé nada, esta semana o la otra ya voy a saber bien", manifestó el marcador central respecto a su futuro. En Brown tuvo continuidad y regularidad con el correr de los partidos y además anotó el gol del triunfo en Campana frente a Villa Dálmine, cortando una racha de cinco partidos sin victorias.

"Si ambas partes se ponen de acuerdo, si que me gustaría continuar en Brown porque es un club muy lindo,muy trabajador", acotó el defensor de 26 años, nacido en Moreno.

Kippes jugó en forma consecutiva las primeras 16 fechas y en las cinco restantes ocupó un lugar en el banco de suplentes, sin ingresar al campo de juego. "En lo personal yo quería jugar y se me dio con buenos partidos y otros no tanto. Conforme uno no está nunca, siempre quiere más. Y si se me da en Brown nuevamente creo que me va a ir mejor".

Del plantel ya se fueron tres defensores: el lateral derecho Ezequiel Bonacorso y los marcadores de punta izquierda Leandro Sapetti y Guillermo Sotelo (en los últimos días oficializó su llegada al FF Jaro Pietarsaari de la Segunda División del fútbol de Finlandia).