Haber elegido a Temperley ,fue de las mejores decisiones que he tomado, ha finalizado mi préstamo asi que quería agradecerle a todo el mundo gasolero por el aguante de siempre, agradecer a los dirigentes y cuerpo técnico por haber confiado en mi y por sobre todas las cosas a mis compañeros, cuerpo médico, analistas de video, periodistas y personal de utileria que son excelentes profesionales que me trataron de diez, hoy muchos de ellos son amigos que se los va a extrañar en el día a día. Les deseo lo mejor para lo que viene y dios quiera que asciendan porque es donde deben estar, ojalá nos volvamos a encontrar y fue un placer vestir esta camiseta. Abrazo enorme los llevo en el corazón❤⛽