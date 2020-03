El DT del Taladro replicó el pedido que ya había realizado el viernes pasado cuando Banfield enfrentó a Gimnasia. “Es algo unánime”, expresó.

Julio Falcioni volvió a plantar bandera en relación a la continuidad de la Copa de la Superliga. Como ocurrió el viernes en el partido ante Gimnasia, el DT de Banfield pidió la suspensión de la actividad.

“Es algo unánime, no solo de los entrenadores, sino de los jugadores. Creíamos conveniente no comenzar esta Copa de la Superliga”, indicó Falcioni. En este sentido, comentó cuál es su situación personal, tras haber atravesado una serie de enfermedades en el último tiempo.

“Yo soy un paciente de mucho riesgo. Tuve neumonía, tuve cáncer, recibí quimioterapia y soy de alto riesgo, pero hoy me toca trabajar al lado de los jugadores, aunque el médico me dijo que no debería hacerlo”, manifestó.

El entrenador de 63 años reveló que jugaron el viernes pasado por el eventual descuento de puntos: “Si nosotros tomábamos alguna determinación, poníamos en peligro al club con la quita de puntos”, y apoyó a River, el único club que no jugó en el estreno de la Copa de la Superliga, aunque marcó diferencias. “Está bien lo que hizo River, pero a ellos no le modifica nada no jugar. A nosotros sí. River siguió el camino que todos queremos. River está completamente cerrado, el predio de Banfield está completamente cerrado para todas las actividades. Los únicos que pueden entrar son los jugadores de Primera o Reserva, como si el resto no fuéramos persona”, indicó.

En la misma línea, un ex Banfield también remarcó la postura de no jugar. “Tenemos que parar en todo el país. Es cuestión de tiempo para que aparezca el primer contagiado en el fútbol. Parece que se está esperando eso. En vez de prevenir, vamos corriendo atrás del virus. Nosotros, antes que futbolistas, somos personas”, dijo Darío Cvitanich, hoy en Racing.

Desde Futbolistas Agremiados admitieron estar en contacto constante con los jugadores y, Sergio Marchi, su titular, anunció que van a “respetar la decisión de los futbolistas”. El miércoles podría definirse que se pare el fútbol.