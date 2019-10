Las pericias intentan determinar las causas del hecho que ocurrió el 24 de septiembre último.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villenas, hizo una reconstrucción del accidente ocurrido en la obra del nuevo sector de partidas del aeropuerto de Ezeiza, donde murió un operario y resultaron heridos otros doce.

El trámite se realizó en el marco de la causa en la que el juez investiga lo ocurrido el 24 de septiembre y que provocara la muerte de José Humberto Bulacio, el capataz de una empresa contratista, al derrumbarse un andamio de estructura tubular.

Según fuentes judiciales, días atrás, en una recorrida por la zona de los hechos, el juez encontró una testigo que tenía una prueba clave, ya que había captado con la cámara de su teléfono celular el estado del andamio donde estaba subida la víctima antes de la trágica caída.

Dicha fotografía, que ya fue incorporada en el expediente, podría ser fundamental para determinar que el derrumbe habría ocurrido porque el mal estado del andamio donde estaban los operarios.

De esta manera se descartaría la primera hipótesis que se buscó instalar: que una grúa enganchó la estructura tubular que oficia de soporte al área por donde transitan los operarios y la tiró junto a parte de la mampostería.

La testigo, cuya identidad no fue revelada, no fue solo importante por la fotografía que aportó. También fue clave para que las víctimas mortales no fueran más porque fue ella quién avisó a los operarios que el andamio estaba por colapsar y varios lograron salvarse antes del derrumbe. El derrumbe ocurrió en la zona de obras de la nueva terminal de partidas del aeropuerto, donde cayó una estructura tubular que oficiaba de soporte al área por donde transitan los operarios, una pasarela que pertenecía a la firma TANE.