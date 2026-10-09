Facundo Chanourdie y Juan Botana.

Llega el Ciclo de presentación de libros organizado por Juan Botana y el primer encuentro será el sábado de 20 a 24 horas en el Centro Cultural Nuestra América, el espacio ubicado en Juan Domingo Perón 3390, en Capital.

La cita tendrá la presencia de los escritores Juan Botana presentando “Sin ojos que los miren” (Editorial Dunken), Facundo Chanourdie “En los márgenes” (Caburé Libros), Sofía Leiva “La velocidad con que se pierden las cosas” (Primavera Revolver) y Maira Vasconcelos “Pequeño guión para películas de terror” (Casa Errante Editorial).

Cómo será el ciclo de Juan Botana El ciclo se hará una vez por mes en diferentes espacios con la participación de distintos escritores presentando sus libros y continuará el 27 de noviembre de 17 a 20 en el Palacio Lezama (Av. Martín García 346, Auditorio, La Boca,) y el 12 de diciembre de 17 a 19 en la Librería La Libre (Chacabuco 915, San Telmo).

Después de presentar la segunda edición de “Sin ojos que los miren” de Juan Botana en la Biblioteca Municipal de Lanús y las ganas de Facundo Chanourdie de mostrar en sociedad su libro de cuentos “En los márgenes” se les ocurrió convocar a otros escritores y escritoras para hacer una presentación conjunta y repetirlas en otros espacios con el apoyo de la plataforma cultural juanbotana.com. En el evento habrá lecturas, charlas, debate, venta de libros y un exquisito buffet para consumir quienes quieran.

Ciclo de presentación de libros de Juan Botana. Sobre Centro Cultural Nuestra América Un mural imponente con alegorías a los pueblos originarios, de Lucas Quinto, despierta la atención hasta del más distraído. En Perón, casi Sánchez de Bustamante, a metros del Parque de la Estación, se emplaza el Centro Cultural Nuestra América, un espacio que da lugar a diversas expresiones y se nutre a la vez de festivales que convocan gran público. Hay un escenario para que haya música en vivo, disertaciones o presentaciones de libros. En el primer piso funciona “Radio con Aguante”, emisora comunitaria, y arriba hay una terraza para poder hacer encuentros al aire libre durante el verano.

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