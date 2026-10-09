Finde en Lomas de Zamora: Mora Godoy, Ariel Staltari, Nicolás Cabré y Mariano Martínez

Este fin de semana Lomas de Zamora tendrá en escena el espectáculo de tango de Mora Godoy y obras de teatro con Ariel Staltari y con Nicolás Cabré y Mariano Martínez. También habrá música en vivo con El Soldado y el Cuarteto de Nos.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora , Manuel Castro 262, el viernes a las 21 Natural Trío presenta un proyecto que fusiona tango, folklore y melodías de América.

Para todas las edades. Lanzan clases virtuales y presenciales de yoga adaptado en Lomas

Una experiencia inmersiva. Terror en el Museo Pío Collivadino: un ciclo de cine en Banfield para las noches de octubre

El sábado a las 20 llega la destacada bailarina Mora Godoy con “La Máquina Tanguera”, en el marco del Día Nacional de la Danza Argentina.

En el Teatro Coliseo de Lomas de Zamora , España 55, el viernes a las 21 sale a escena el espectáculo musical “Héroe lirico y pop cinema”.

En la misma sala el sábado a las 21 pisa las tablas “Ni media palabra”, una comedia con Nicolás Cabré y Mariano Martínez en compañía del Bicho Gómez.

La comediante Leila Roth presenta su nuevo show de Stanp Up y humor el sábado a las 20 en Dandelion Teatro Bar de Lomas de Zamora, Larrea 350.

“La Cantante Calva”, un clásico de Ionesco y del teatro mundial, sale a escena el viernes a las 21 en la Feria Sudaka de Lomas de Zamora, Portela 82.

Ariel Staltari se suma a las propuestas en Lomas de Zamora.

Ariel Staltari, en Banfield

“Agotados”, con dirección de Pablo Fábregas, es una hilarante puesta en escena desafía a Ariel Staltari a interpretar a más de 40 personajes. La cita es el sábado a las 21 en el Teatro Maipú de Banfield, Maipú 380.

Las bandas rockeros Krak3n, Viejo Telon Del Tock y Cenizas del alba sonarán el vivo el sábado a las 22 en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

En el escenario de Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251, el sábado a las 22 mostrará sus canciones en vivo la banda de rock La Malbek.

El Soldado, que supo trabajar con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como asistente, regresa el sábado a las 22 a Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066.

El Cuarteto de Nos, la irreverente banda uruguaya, se presenta en vivo el domingo a las 20 en Auditorio Sur de Temperley, Meeks 1080.

En la Antigua Fábrica de Temperley, Meeks 1433, el viernes habrá un tributo a Luis Miguel y Ricky Martin y el sábados será el turno de la banda Random´s.

El domingo a las 19 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142, se presenta la obra “El sol se muere”, con dramaturgia y dirección de Nicolás Blandi.

En Mandorla Teatro de Temperley, Triunvirato 255, el viernes desde las 21 otro edición de La Milonga Bajo de la Parra con el grupo Arcano tocando en vivo.