2 de febrero de 2026
2 de febrero de 2026
Preocupación.

El problema de salud de Matías Alé: "Me tengo que volver a operar"

Matías Alé estuvo como invitado en la mesa de Juana Viale, donde habló de su compleja enfermedad que lo afecta en la vida diaria.

Matías Alé contó que padece tinnitus.&nbsp;

Matías Alé contó que padece tinnitus. 

En su visita a Juana Viale, Matías Alé sorprendió a todos al contar que padece un serio problema de salud que lo afecta en el día a día: se trata de tinnitus, una compleja enfermedad de la audición, motivo por el cual se operó en 2025.

No fue el propio actor quien sacó el tema por iniciativa propia, sino que fue la conductora, Juana Viale, quien contó el diagnostico. Allí, Matías Alé confirmó la información y explicó cómo son los síntomas y de qué se trata.

El tinnitus es un trastorno de la audición, se perciben de sonidos, como zumbidos, pitidos, siseos o rugidos, sin una fuente externa y afecta al 15% de la población. “Es desesperante. Nunca había tenido ningún problema. Tenía una congestión, como un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más", expresó Matías Alé, consternado.

"Para compensar la gravedad del tímpano. Empecé a hacer varios tratamientos. Me tengo que volver a operar en marzo de este año", reveló el actor. Juana Viale sumó información sobre la enfermedad: “No es algo de audición, sino que es algo cerebral. De la corteza cerebral”.

