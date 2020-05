Carla Salerno instaló en su casa de Temperley un estudio para transmitir vía internet música, narraciones y mensajes positivos en el marco del aislamiento social. "Es un espacio hecho con el esfuerzo de mis colegas y para colaborar con quienes lo necesiten", aseguró.

Con mucho esfuerzo, un gran aprendizaje, pero con la convicción de poder generar un contacto con la comunidad, nació Radio Abrazos, un servicio que ideó la docente de Temperley Carla Salerno (48) gracias al apoyo de sus colegas y directivos de distintos colegios de la Diócesis de Lomas de Zamora.

"Quería buscar la forma de mantener activo, primero, el contacto con los alumnos y además con toda la comunidad. La radio la instalé en mi casa y desde un principio la idea fue poder incorporar contenidos pedagógicos, de entretenimiento, con buena música para acompañar a los vecinos en la cuarentena", explicó Salerno, que además es catequista.

El 10 de abril, Carla comenzó con la instalación y el aprendizaje desde su casa y el 22 de ese mes logró la primera transmisión al aire. "Algunos de mis compañeros me ayudaron económicamente para poder invertir en este proyecto, y estoy sumamente agradecida porque desde el día uno me sentí respaldada para seguir adelante", contó Salerno, que ya había incursionado en un programa de radio junto a sus compañeros docentes en AM 820.

Desde aquel inicio del mes pasado hasta ahora, se fueron sumando programas a la radio que sale desde la casa de Carla todos los días, las 24 horas. "Hay seis docentes de primer ciclo que se dedican a contar cuentos infantiles todos los miércoles a las 16, sus alumnos se comunican con ellos, llaman, mandan mensajes y se crea un ambiente hermoso", detalló.

También retomaron aquel programa que hacía Carla con sus compañeros docentes del Colegio Santa María Goretti que se llama "Gorettianos en el aire", los jueves a las 18.30.

Ya sea para estar acompañados, para poder informarse, para buscar una alternativa para pasar el encierro, está allí Radio Abrazos.

"Me emociona todo lo que se ha logrado hasta el momento. Personalmente me costó mucho porque no sabía ni por dónde empezar, pero el operador Fabián Ouczaryn me ayudó muchísimo a través de videollamadas para arrancar", recordó la docente, que aseguró que cuando termine la cuarentena quiere continuar con esta radio online.

Carla maneja todo desde su casa, tuvo que ambientar un lugar especialmente para instalar la radio, aprender cómo salir al aire y hasta crear una página web de cero.

CÓMO SUMARSE. Actualmente, Carla busca que la comunidad se sume a esta radio a la que ella califica como "comunitaria". Las personas con ganas de transmitir un mensaje pueden sumarse a la iniciativa sin costo. "Estoy en la búsqueda de comerciantes que quieran hacer publicidad. No se cobra nada porque la idea es que esto sea un servicio de ayuda para todos, la cuarentena es dura y también pensé en llamar el proyecto con el nombre "abrazos", porque a eso apuntamos: a estar juntos a pesar de la distancia", detalló.

LO QUE SIGUE. Carla contó que está preparando la aplicación para que todos los usuarios puedan tener la radio en sus dispositivos sin problemas de conexión. También apunta a colaborar con Cáritas a través de colectas solidarias.

PARA CONTACTARSE: página web www.radioabrazos.com, se puede escribir un mail a radioabrazos@gmail.com.

Instagram: @radioabrazos

Facebook/radioabrazos