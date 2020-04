Martín Bonilla decidió buscar la manera de unir al barrio aunque sea un rato en medio de la cuarentena obligatoria y se le ocurrió musicalizar la cuadra, algo que ahora todos esperan ansiosos para salir a la calle a cantar y mirarse a la distancia.

Los vecinos de la zona se la ingenian para buscar unirse a pesar de la pandemia del Covid-19. Martín Bonilla vive en Turdera y un día decidió sacar su parlante a la calle, poner el himno a todo volumen para buscar esa complicidad que encontró enseguida en el barrio.

"Me salió espontáneamente esto de sacar el parlante, porque no había aplausos en el barrio, una práctica a la que muchos se han sumado para reconocer a los médicos. Entonces se me ocurrió poner el Himno. La primera vez sólo me acompañó el vecino de enfrente de mi casa, pero con el correr de los días comenzaron a salir todos", contó Martín, que vive sobre la calle San Isidro al 200, Turdera.

Los mismos vecinos son hoy los que agradecen esta actitud de Martín, quien sale cada noche a las 21 puntualmente con su parlante aunque llueva, haga frío o calor.

"Me emociona el reconocimiento de los vecinos porque tenemos muchos adultos mayores que conforman el grupo de riesgo y ellos salen y cantan con tanto orgullo que realmente es conmovedor", aseguró Martín que vive con su esposa y sus dos hijos.

"Trabajo en el aeroparque y cuando me toca estar de turno a las 21, todo queda en manos de mi familia, que se encarga de que el Himno se escuche sí o sí", contó con orgullo.

Mirá el video: