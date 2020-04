Olga Spinelli es bioquímica, pero como es una paciente de riesgo y no puede cumplir con su labor porque podría contagiarse, decidió utilizar su cuarentena para acciones solidarias.

La vecina de Banfield, Olga Spinelli (54) decidió usar el tiempo de la cuarentena para tejer y así fue que logró confeccionar una manta en menos de 10 días para donar a un hogar de Avellaneda.

"Soy bioquímica, debería estar trabajando, pero como tengo antecedentes de asma me quedo en casa y en la primera etapa de la cuarentena me dediqué a tejer a full hasta que se me terminó la lana", cuenta la vecina que vive en Banfield, quien heredó su pasión por el tejido de su mamá Lía.

Tanto fue lo que se entretuvo con el tejido que logró terminar una manta bien abrigada que tiene una medida de 1 metro x 50 centímetros.

"Mi mamá siempre tejió, toda la vida, y yo en mi adolescencia la ayudaba. Hace unos años tejíamos para ayudar a una escuela rural de Jujuy que apadrinaba un amigo mío", dijo la profesional, y recordó que este acto lo hizo también en homenaje a su mamá Lía de 94 años que hace un mes no la puede ver por consecuencia de la cuarentena.

Pero su labor solidaria va más allá de la hermosa manta, ya que Olga es una gran defensora de los "sin voz". "Colaboro con el Refugio San Nicolás de Lomas que se dedica a rescatar perritos de la calle que han sido abandonados o maltratados", contó.

También Olga hace mantitas para los perritos que necesitan un abrigo en invierno y busca a otras personas que colaboren con la causa que en este momento de parate necesita mucha ayuda.

"Como la gente no puede circular, ya no llegan las donaciones para los más de 30 perritos que están en el refugio y por el momento sólo reciben dinero a través de una transferencia bancaria, pero cualquier ayuda sirve", aseguró Olga.

Respecto a la manta que aún está en su casa, Olga sabe que irá a abrigar a los chicos que viven en Casa del Niño de Avellaneda. "Colaboro siempre que puedo y gracias al Vivero Los Tilos de mi barrio Banfield ya sé el destino de esta manta porque ellos se dedican a juntar y entregar todo desde hace años".

Tamara Bratich, que es la encargada de juntar las mantas, contó que gracias a los vecinos solidarios van a entregar "18 abrigos de cuna para Casa del Niño Avellaneda y 22 mantas para el Hogar Pelota de Trapo que contienen a adolescentes del mismo partido".

"Cada granito de arena sirve y esta cuarentena es fundamental para poder ayudar de la manera que uno pueda y quiera", aseguró Olga, convencida de que siempre se pueden crear lazos solidarios.