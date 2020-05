Si bien se suspendieron los descensos y se dieron por terminada las temporadas, no resolvieron cómo se definirán los ascensos y hay varias especulaciones. Gianturco, vice del Temperley, se mostró en contra de eso. “Las prioridades hoy son otras”, remarcó.

En medio de la pandemia del Coronavirus, el futuro cercano del fútbol argentino es todavía incierto. Si bien se dio por terminada la temporada en todas las categorías, aún sigue sin saberse como se definirán los ascensos desde la Primera Nacional hasta la Primera D.

La poca certeza que se sabe dentro del contexto de la emergencia sanitaria en la que se encuentra el país motiva diferentes posturas, con beneficiados y perjudicados en todos los frentes. Sin embargo, hasta que no mejore la situación sanitaria, la pelota no rodará. Y en medio de esto, las especulaciones se multiplican.

Hasta el momento lo que informó la AFA es que se dieron por terminada todas las temporadas regulares y se suspendieron todos los descenso, aunque dio libertad de acción a los dirigentes de cada categoría a definir los respectivos ascensos. Y ahí juegan distintos intereses de cada uno.

Hoy la posibilidad más concreta es jugar un Reducido con los mejores de cada torneo, aunque también surge la posibilidad de que, en caso de que la situación mejore antes de lo esperado, se puedan completar las temporadas y dejar contentos a todos.

Hoy, los más críticos a jugar un Reducido son San Martín de Tucumán y Atlanta, ya que son los líderes de las zonas A y B de la Primera Nacional. Eso, justamente, no pasa en las demás categorías, ya que los campeones de los torneos Apertura tendrían asegurado su ascenso.

Sergio Gianturco, vicepresidente de Temperley y hombre del Gasolero en la AFA, se refirió a este tema que involucra a su club, ya que sería uno de los jugaría el Reducido para pelear por un boleto a la Primera División, y remarcó que son "sólo especulaciones" que se dan en un momento "inapropiado" porque hoy las prioridades que tiene los dirigentes son otras.

"No hay nada concreto, solamente son especulaciones y la verdad que de manera concreta no hay nada", remarcó el dirigente ante la consulta de Diario La Unión. "Hoy es preferible no debatir sobre esto", agregó.

Y de manera contundente, y avalando las medidas tomadas, marcó su postura sobre las distintas versiones que correr por estos días y remarcó: "Hoy no es el momento indicado para abordar estos temas, las prioridades son otras, y hay que enfocarse en lo que se viene, que es lo más importante".

La postura general de la divisional -salvo la de San Martín- fue avalar la determinación que se tomó en AFA con la suspensión de los descensos y la finalización de la fase regular. Pero los ascensos no están resueltos. Y en eso también deberán ponerse de acuerdo.