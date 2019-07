Hasta ahora, la Asociación visitó a casi 80 personas de distintos barrios del Distrito para confeccionar un mapa especializado barrio por barrio sobre la temática. Ya hay datos preliminares.

El 32,6% de los electrodependientes de Lomas de Zamora no tiene obra social. El 89,8% no posee un grupo electrógeno o fuentes de energía alternativa en su casa y el 22,4% no está inscripto en el Registro de Electrodependientes por Cuestiones de Salud.

Si bien todavía no se trata de datos definitivos éstas son algunas de las conclusiones preliminares a las que está llegando el primer censo sobre la temática que por estos días está realizando en el Distrito la Asociación Argentina de Electrodependientes (Aaded).

Hasta ahora, casi 80 personas fueron visitadas en sus casas por integrantes de la entidad, que lo que buscan es reunir información para construir un mapa especializado de la ciudad, con la intención de impulsar políticas o definir planes de acción.

El presidente de la Aaded y titular de la Coordinación de Electrodependencia de la secretaría de Salud del Municipio, Mauro Stefanizzi, explicó que “la intención es tener un panorama claro sobre cuál es la situación de los electrodependientes en Lomas para tomar medidas o definir iniciativas que den una respuesta a distintas problemáticas”.

"la intención es tener un panorama claro sobre cuál es la situación de los electrodependientes en lomas para adoptar medidas".

En Lomas, según datos de la Aaded hay 198 electrodependientes, aunque desde la organización comentaron que con el tiempo podrían sumarse nuevos casos.

“Lo que queremos saber con este registro es si tienen cobertura médica, si conocen las leyes vigentes, si viven en zonas de fácil acceso con asfalto o calles de tierra. Esto es lo que nos va a permitir definir, por ejemplo en un caso de urgencia, si puede llegar sin problemas una ambulancia o si para llevar un grupo electrógeno para auxiliar a un paciente hay que trasladarlo con una camioneta 4x4”, explicó Stefanizzi.

Uno de los datos que más sorprendió a los miembros de la Aaded es la cantidad de electrodependientes sin obra social. “Esto lo que implica es que se tengan que someter a todo tipo de burocracia para conseguir un concentrador de oxígeno o un equipo. Lo que intentamos es darle una mano y prestar los equipos hasta que la provincia se los dé”, contó.

Los integrantes de la asociación cuando visitan casa por casa llenan una planilla con datos básicos como la obra social que tienen, si cuentan con un grupo electrógeno, si están registrados como electrodependientes, cuál es la accesibilidad a la vivienda.

“Este trabajo se extenderá entre uno y dos meses más para terminarlo”, anticipó Mauro. Luego vendrá todo el proceso de análisis y confección de las estadísticas para la presentación pública de los datos del censo que es inédito en la zona sur del Conurbano.

Por eso, en la Asociación mientras tanto guarda entre sus proyectos la idea de llevar esta iniciativa a otros Municipios para replicar la experiencia. “Es algo que tenemos ganas de hacer para poder seguir trabajando con la misma idea”, comentó el vecino.

El objetivo, como en todos los casos, es el de concientizar, difundir y visibilizar los derechos de las personas que precisan de energía eléctrica para vivir e impulsar políticas públicas.