Entre los hospitales públicos y privados hay 71 plazas disponibles de las cuales, 60 están ocupadas. Así lo aseguró el intendente, Néstor Grindetti.

La luz de alerta que hasta hace algunos días titilaba de color amarillo hoy se está tornando roja. El nivel de ocupación de camas de terapia intensiva en los hospitales públicos y privados de Lanús ya supera el 84%. De las 71 plazas disponibles, 60 están ocupadas, por lo que si no baja la cantidad de contagios el sistema de salud local podría llegar a saturarse

El dato lo confirmó este domingo el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, durante una entrevista que brindó este domingo al portal de noticias Infobae. Desde su casa, donde se encuentra aislado desde el 16 de julio cuando a su esposa, Karina Spalla, fue diagnosticada con Covid-19, habló de todo, entre ello de la situación en su Distrito y de la cuarentena.

"En Lanús estamos en un pico pero amesetado. En los últimos 10 días hubo 4 en los que las altas superaron a los contagios. Pero como dijo bien el Presidente (Alberto Fernández): nadie sabe cómo se previene, cómo se cura, lo único que podemos hacer es guardarnos", ilustró mientras cuenta las horas para que los médicos le den oficialmente el alta.

Grindetti dio positivo de Covid-19 el 21 de julio pasado. Desde entonces continuó con su actividad normalmente y no presentó "ningún síntoma grave". Con 65 años, la atención estaba puesta en cómo respondería su cuerpo a la enfermedad al integrar el grupo de pacientes de riesgo, pero no tuvo ninguna complicación para preocuparse.

Por eso continuó manteniendo reuniones vía Zoom y en contacto día a día por WhatsApp y por teléfono con sus colaboradores más estrechos. El viernes por la mañana, por ejemplo, encabezó una videoconferencia con su Gabinete y más tarde siguió de cerca el anuncio del Presidente sobre cómo sería la nueva etapa de la cuarentena.

Esta mañana, junto a @adrianurreli y @diegokravetz, realizamos una nueva reunión de gabinete con todo el equipo para repasar las acciones, de estás últimas semanas, en cada barrio de Lanús. Sigamos con el compromiso de cuidarnos, depende de nosotros. pic.twitter.com/NAtQ4dC6RQ — Néstor Grindetti (@Nestorgrindetti) July 31, 2020

Al respecto, Grindetti planteó que está "de acuerdo" con la idea del Gobierno nacional de continuar con un esquema de "cuarentena intermitente". "Estoy de acuerdo en tema de ir -como diríamos en un juego de cartas- “orejeando” bien los números y monitoreando la situación, porque esto es información de sentido común", precisó.

"La actividad industrial y comercial en Lanús no agrega un riesgo demasiado grande de contagios. El contagio se da más que nada en la calle, en reuniones de un número de gente importante. En los negocios hoy no entra más de una persona, se vende muy poco, los comerciantes no dejan entrar al local, respetan los protocolos", remarcó.

Sobre la situación del sistema sanitario a nivel local, confió que en Lanús hay "entre sector público y privado, 71 camas de terapia" y actualmente "60 están ocupadas". "Lo único que te protege es quedarte adentro sin tener contacto. En esos dos extremos, si vemos que los números despegan va a haber que volver adentro, pero hoy no amerita", apuntó.

"Si hoy se colmara la capacidad de atención hospitalaria en Lanús tenemos todas las referencias de la provincia. Si se llenan las camas de Lanús, tenés Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown."

Consultado sobre si con un alto porcentaje de ocupación de camas, Lanús tiene margen de maniobra, el jefe comunal aclaró: "Si hoy se colmara la capacidad de atención hospitalaria en Lanús tenemos todas las referencias de la provincia. Si se llenan las camas de Lanús, tenés Avellaneda, Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, hay muchas alternativas".

La semana pasada, durante una entrevista con el programa radial Política del Sur, el secretario de Salud municipal, Gustavo Sieli, había confirmado que la ocupación de camas de terapia intensiva era del 67%, en línea con las cifras que se habían registrado en los hospitales del Municipio durante todo julio, pero al parecer los números se dispararon.

Así y todo Sieli admitió que la situación que se está registrando por el avance de la pandemia "era previsible". “Por eso, lo primero que hicimos fue armar un hospital de campaña y reforzar las dotaciones de ambulancia, tráiler de abordaje barrial y personas trabajando en territorio. Esperábamos para esta época el pico”, sentenció.

Interpelado sobre las declaraciones del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, que dijo que para la segunda quincena de agosto podría saturarse el sistema sanitario de la provincia y que por eso, tal vez, sería necesario tomar medidas para detener al avance del virus, Sieli anticipó que acompañarán "cualquier medida que tome el gobierno".