View this post on Instagram

Este sábado 16 de mayo a partir de las 9:00 ha. vamos a estar recibiendo alimentos no perecederos y a cambio se llevarán un número para participar del sorteo por la camiseta del TONGA AGUIRRE, ídolo de Temperley. 💫 Muchas gracias @eltonga06 por pertenecer al Itu y sumarte a la movida. 👏🏽