El hombre de 49 años que fue baleado en el tórax por delincuentes que le robaron la camioneta en la localidad de Sarandí, Partido de Avellaneda continuaba hoy internado y "estable" tras ser operado.

En tanto, los dos sospechosos del hecho se negaron a declarar y continuarán detenidos.

Los acusados estuvieron ayer a la tarde ante la fiscal Alejandra Olmos Coronel, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 descentralizada en Avellaneda, y optaron por no declarar, tras lo cual la funcionaria resolvió mantenerlos detenidos por el ataque cometido contra Carlos Alberto Ponce.

El hombre se encuentra internado en el hospital Presidente Perón y, de acuerdo a los voceros, permanece "estable" luego de ser sometido a una intervención debido a la herida de bala que sufrió en el tórax.

Esta mañana, un grupo de vecinos de Sarandí reclamó seguridad y mayor presencia policial en la zona, al asegurar que en diez días hubo muchos robos.

Además creen que los delincuentes detenidos no son los que le robaron la camioneta y balearon a Ponce.

"El vecino llegó a su casa con materiales y en el momento que estaba con el albañil bajándolos fue atacado por delincuentes. Salimos porque escuchamos disparos y sabemos que fueron apresados dos pero no son los que robaron", aseguró a un medio televisivo esta mañana una vecina que se identificó como Mónica.

"Carlos tenía la bala atrás de la columna y eso juega un poco en contra. Yo lo asistí, tuvimos que acudir a un conocido para que lo lleve al hospital porque la ambulancia tardó mucho en venir. Lo llevó mi cuñado y en el camino me decía 'me rozó la bala, me rozó la bala', él siempre estuvo consciente", agregó la mujer.

Mónica contó que los delincuentes quisieron entrar a la casa de Ponce pero que él no lo permitió: "Carlos tiene dos nenas, una tiene nueve años y la otra es una bebé. Se resistió para que no se metan en la casa y su mujer no tenía conocimiento de lo que pasaba en la calle", dijo.

Otro vecino que se acercó para reclamar ante las cámaras mayor seguridad, expresó: "Pedimos un poquito más de seguridad porque en la cuadra en diez días tuvimos varios robos".

El asalto del que fue víctima Ponce se registró el pasado miércoles alrededor de las 18 en Pergamino al 800, entre General Arredondo y avenida Crisólogo Larralde, en Avellaneda.

EL HECHO. Todo comenzó cuando Ponce arribó a su casa a bordo de una camioneta Toyota Hilux y cuando bajaba unos materiales de construcción que había comprado fue interceptado por delincuentes armados con fines de robo.

Los asaltantes pretendieron en un primer momento ingresar a la casa de Ponce, aunque el hombre le dio un golpe de puño a uno de ellos.

Inmediatamente, el delincuente le quitó las llaves de la camioneta, le efectuó un disparo que impactó en el tórax y huyó con su cómplice en el rodado.

Los voceros añadieron que el personal policial encontró poco después en Villa Diamante, partido de Lanús, la camioneta robada y detuvo a dos hombres, de unos 30 años, como sospechosos haber cometido el asalto.