Fue inaugurado un 13 de abril de 1924 en un partido frente a Dock Sud. Fue mutando con el correr de los años y su verde césped fue cuna de grandes ídolos y equipos que perdurarán por siempre en la memoria de todas las generaciones.

El estadio Alfredo Martín Beranger está de festejos. Inaugurado un 13 de abril de 1924 cumple 96 años. Fue testigo con el correr del tiempo de grandes hazañas Gasoleras, también hubo momentos difíciles que hacen a la rica historia del Club Atlético Temperley.

Conocido por sus simpatizantes como el "Teatro de Turdera", lleva el nombre de uno de sus presidentes, que estuvo al mando de la institución entre 1919 y 1922.

Allí se forjaron recordados equipos, fue cuna y testigo principal de grandes ídolos que hoy perduran en aquellos socios e hinchas que peinan canas y otros más recientes que los más jóvenes llevan como estandartes en sus banderas.

El primer partido correspondió a la fecha inaugural de aquél año. El rival fue Sportivo Dock Sud, con triunfo de Temperley por 1-0, con gol de Pedro Fernández, de penal. Aquél día, el Celeste formó con: Muñoz, Marolla, Durruty, Perri, Sosa, Laurenzano, Salvetti, P. Fernández, Nervi, Piazzo y Perinetti. Memorable campaña con 32 puntos, escoltando al campeón Boca. Temperley jugó 21 partidos, ganó 13, empató seis y perdió dos.

La Unión recogió testimonios de personas que hacen del Beranger su segunda casa. Gabriel Ramonet vive en Ushuaia desde 1992, desde que tenía 21 años, y es un apasionado hincha de Temperley. Periodista de El diario del Fin del Mundo nos dejó su testimonio: "Para mí esa cancha es como el patio extendido de mi casa. Corrí por primera vez dando vueltas por las tribunas. Iba a jugar al básquet al club y después siempre pasaba por la cancha para mirar el pasto vacío o para ver entrenar al mudo Cassé, o al uruguayo Lacava Shell. Fuera de eso, ahí pasé grandes momentos de felicidad. El ascenso del '82, con mi viejo los dos adentro, en el césped festejando. Y por suerte pude viajar en el 2014, donde estuvo toda mi familia completa. El Beranger es, como le dicen, un teatro, con las mejores obras que se puedan representar".

Carlos Algeri, periodista, escritor, dramaturgo, director de teatro, guionista, pero " fundamentalmente hincha de Temperley", afirma con orgullo: "Conocí el Beranger a los dos años, junto a mi viejo y mi abuelo. Mi padre había prometido un tiempo antes: 'No bien camine, lo llevo a la cancha'. Cumplió. El Beranger es mi álbum de fotos de vida, esas que se registran sólo con el alma. Un lugar donde, además, juega el equipo más grande del mundo: el mío".

Quién no recuerda el grito de gol de Walter Céspedes frente a Tristán Suárez. El 1-0 en un colmado estadio que le daba la bienvenida al club a los torneos de AFA tras dejar atrás la quiebra. El lateral, emocionado hasta las lágrimas, también nos dejó su testimonio: "El estadio Alfredo Beranger es el escenario donde llegué a ser plenamente feliz, como jugador de fútbol y como DT. Lo vi morir y lo vi resucitar. Hoy mi imagen vive dentro de él, y todavía en mis oídos escucho el aliento de la gente gritando Temperley, Temperley, Temperley!!. Hay veces que decir la palabra Temperley ya me emociona. Es parte de mi vida. Y nunca se va borrar lo que viví y lo que pasé adentro de ese club".

El club Temperley dejó un recorrido sobre la la historia de El Teatro

* En octubre de 1940 se inauguró el primer tramo de la tribuna cabecera de cemento sobre la Av. 9 de Julio.

* En 1947 se construyó una tribuna lateral de hormigón armado destinada al público visitante.

* A principio de 1950 se construyó sobre la cabecera de las vías un terraplén sobre el que apoyaban 13 escalones de cemento.

* Para mediados de 1956, la tribuna lateral de hormigón fue ampliada cubriendo todo el lateral del campo de juego.

* La platea fue inaugurada el 29 de diciembre de 1956 con capacidad para 1405 personas. Se distribuía en cuatro sectores y además poseía un palco oficial, un sector para la prensa escrita y cuatro cabinas para transmisiones radiofónicas.

* Conjunto con la platea, en 1956 se iluminó el campo de juego. Se usaba para partidos amistosos en verano, pero no para partidos oficiales por campeonato. La instalación constaba de columnas tubulares en los laterales con dos focos. Luego del ascenso a Primera División en 1975, dichas columnas se colocaron como para avalanchas en la tribuna 9 de Julio.

* En el año 1974 se agranda la platea colocándose dos sectores más en los extremos, ampliando la capacidad a 1.800 ubicaciones.

* En ascenso a Primera División de 1974 obligó a remodelar el estadio. Se completaron ambos extremos de la tribuna 9 de julio.

* En 1975 se agregaron seis cabinas de transmisión, llegando a 10 totales.

* El 30 de marzo de 1975, finalmente, Temperley juega su primer encuentro en Primera División Profesional por la 11° fecha del Metropolitano empatando 0 a 0 vs. Estudiantes de La Plata.

* En octubre de 1976 se amplía la tribuna cabecera que da al ferrocarril. Se incorporan gradas pero, luego de una lluvia, se desmorona parte de la tribuna. El estadio fue clausurado y las nuevas gradas demolidas.

* En un extremo de la cabecera se instala una tribuna de hierro y madera.

* Mientras se disputaba el Nacional 83, se inició la reconstrucción de la tribuna de las vías, esta vez con una estructura de hormigón armado. También se agregó un segundo nivel al sector de prensa para agregar 6 nuevas cabinas de transmisión y 2 terrazas para cámaras de video.

* El 13 de abril de 1991 (toda una paradoja del destino) Temperley jugaría el último partido de la temporada perdiendo 3 a 0 vs. su clásico rival, Los Andes y comenzaría la etapa más oscura de la historia de la institución con la quiebra y la imposibilidad de la práctica deportiva.

* El sábado 24 de junio de 1993, y por la Tercera fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Temperley vuelve a la competencia oficial en su partido vs. Tristán Suárez, luego de dos años, tres meses y 11 días. El anecdótico encuentro finaliza 1 a 0 a favor del Gasolero.

* El 30 de julio de 2005 en un encuentro amistoso ante River Plate fue inaugurado el sistema lumínico del estadio.

* En 2006 de desmontó la tribuna de hierro y madera ubicada en un extremo de la tribuna de las vías.

* A mediados de 2013 se renovaron los viejos asientos de madera de la platea y se los reemplaza con butacas.

* Con el ascenso a Primera División de 2014 se llevaron a cabo varias obras simultaneas, para acondicionar el estadio. Entre ellas la ampliación de las cabinas de transmisión, remodelación del acceso a la delegación visitante, remodelación de vestuarios local y visitante, rearmado de los bancos de suplentes y el riego automático de la cancha.

* En noviembre de 2015 se derriba la tribuna de las vías para iniciar la construcción de una tribuna con mayor capacidad, la cual se inaugura el 18 de febrero de 2016, denominada Mariano Biondi, en homenaje al jugador que se desempeño con la camiseta celeste.