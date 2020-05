En la Semana Mundial del Parto Respetado, desde la Asociación Civil Mamakilla de Lomas hablaron sobre la situación que se está viviendo en el marco de la pandemia y las actividades que desarrollan para acompañar a las mujeres en período de gestación y puerperio.

"Aunque hay una ley y un pedido del Ministerio de Salud, el derecho de las mujeres de parir acompañadas sigue sin cumplirse y se agravó en este contexto debido a las medidas de reducción de personas. Tampoco pueden ir acompañadas a hacerse las consultas prenatales y ecografías", señaló Laura Capotorto, presidenta de la entidad.

Aunque retomaron las consultas y mejoraron la atención con el correr de las semanas, las embarazadas tienen miedo de ir a las clínicas por el riesgo a contagiarse el virus. A esto se suma el temor de quedar aisladas.

"Nos llegaron testimonios de una madre que no tuvo nadie que la ayude a cargar los bolsos y bajó varios pisos con su bebé en el Hospital Evita. Y en el Mélendez, una joven de 19 años no tenía celular y su familia estuvo cuatro días sin recibir noticias por parte de las autoridades. Las mujeres que no tienen recursos son las que más riesgo corren", remarcó Laura.

Frente a este tipo de situaciones, Capotorto analizó que "la pandemia nos viene a demostrar que los lugares para los nacimientos tendrían que ser maternidades o casas de parto en lugar de centros de salud donde hay pacientes enfermos". "Uno de nuestros deseos es que en Lomas haya una maternidad, que además serviría para descomprimir el sistema sanitario", agregó.

Este jueves, a las 19, participará de una entrevista que se podrá seguir desde el Instagram de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad del Municipio. Allí, se abordarán estos temas y responderán las consultas que lleguen por mensaje.

La capacitación de los profesionales que se encargan de los partos, evitando prácticas invasivas y métodos cuyas investigaciones demuestran que no son beneficiosos, es otro de los deseos de las integrantes de la Asociación que trabaja desde 2011 en Turdera y localidades cercanas de la provincia de Buenos Aires.

ACOMPAÑAMIENTO. "En las primeras semanas de cuarentena tuvimos muchas llamadas así que implementamos las guardias semanales que funcionan como puente entre la salud pública, ya que se había perdido información sobre los lugares para atenderse", detalló Laura, que además es doula: mujeres que ya han sido madres y, desde su experiencia, aconsejan y acompañan a otras durante el embarazo, parto y cuidados del recién nacido.

Tanto las rondas para embarazadas como los grupos de crianza se están realizando a través de la plataforma virtual Jitsi. "Son muy diferentes a las presenciales pero lo bueno es que tenemos contacto con mujeres de otras provincias", destacaron.

Para conocer más sobre los servicios y propuestas de Mamakilla, las personas interesadas pueden entrar a su Instagram y Facebook.