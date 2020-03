Para que todos los vecinos que lo necesitan sigan llevando a sus casas alimentos para compartir con sus familias en cuarentena, el espacio social sigue activo, pero con precauciones.

"Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es ayudar", asegura Teresa Nazer, la fundadora del Comedor Ale y Darío ubicado en el Barrio Santa Marta que sigue trabajando para que los nenes que iban a diario a la institución sigan recibiendo en sus casas un rico plato de comida.

El barrio cambió su fisonomía, las calles están aisladas, "solo salen algunos jóvenes que cuando ven a la seguridad vuelven a sus casas", cuenta Teresa que igualmente abre las puertas para que los papás y mamás se acerquen a buscar viandas que ella prepara especialmente.

"El Municipio colabora con nosotros y todo lo que recibimos lo entregamos porque la situación está complicada", contó Teresa que de lunes a sábados cocina para sus vecinos.

La gente trae sus propios recipientes para llevar la comida. La cola se respeta con la distancia indicada para evitar el contagio de coronavirus y Teresa mantiene la higiene del lugar constantemente.

"Hoy a la mañana entregamos comida que hago yo misma gracias a la ayuda de mi marido que se encarga de pelarme las papas y cortarme la carne y además donamos yogurt, pancitos, paquetes de milanesas de soja y pan de carne", contó la vecina solidaria, quien además dijo que extraña muchos a los nenes que iban siempre al comedor: "No les permito a los papis que vengan con los nenes, ellos deben quedarse en las casas. Igual me mandan mensajes y me dicen que les gusta mucho mi comida".

Teresa contabilizó a más de 50 familias que pasan por la puerta del comedor ubicado en Neuquén 13, día a día. "Hoy hice 18 paquetes de fideos porque estoy cocinando mucho más que de costumbre", señaló.

Los que quieran colaborar con esta vecina pueden donar: bolsas de papas, de cebollas, zanahorias, calabazas, ajos, sal fina y condimentos para poder hacer guisos para las familias.

"Como sabemos que las personas no pueden circular, pedimos que se comuniquen conmigo y mi marido va a retirar las donaciones ya que cuenta con un permiso para salir de casa en estos casos", pidió Teresa.

Enviar un mensaje privado a través de https://www.facebook.com/mariateresa.nazer.5.