Dentro del partido de Lomas de Zamora tenemos varias localidades. Ninguna es tan pequeña como Turdera, la “hermana menor” del distrito. Con una superficie de apenas 2.07 kilómetros cuadrados, que incluyen 139 manzanas urbanizadas, dos plazas, unos 25 colegios, el parque Finky y un sector del Club Temperley, Turdera es de hecho una de las ciudades con menor territorio de todo el Sur del Conurbano bonaerense. Ojo: que sea chica no quiere decir que allí no haya una muy historia interesante para repasar. Te la cuenta un amigo, de puño y letra.

Turdera está ubicada en el Sudoeste del municipio, sobre unas tierras altas para la media de la zona, a 19 metros sobre el nivel del mar. Ese terreno estuvo dedicado a fines del siglo XIX a la agricultura y ganadería. En esa época, por –aparentemente- una gran cantidad de insectos, se la conocía como “Loma de las hormigas”. Más tarde se la llamó Kilómetro 19, y en 1909, al inaugurarse la estación de trenes, pasó a tener su nombre actual.

Sin embargo, quizás por su pequeña superficie, recién la declararon oficialmente como ciudad el 13 de julio de 1975. Un dato que diferencia a Turdera de la mayoría de las localidades del Gran Buenos Aires, que nacieron a partir del loteo de sus tierras, es que allí hubo una fundación exacta: el pionero Riziero Preti impulsó un trámite oficial, organizó un acto público con invitados de toda la provincia y colocó una piedra fundacional. Está ubicada dentro de la Parroquia Conversión de San Pablo, frente a la siempre tranquila plaza central.

Turdera es conocida por ser la “ciudad escuela” por excelencia del Gran Buenos Aires: tiene casi la misma cantidad de alumnos que de habitantes: según el censo de 2011, en los 25 colegios de la localidad asistieron ese año 8.117 alumnos, mientras que la población total es de sólo 9.786 habitantes. Un dato para entender el contexto es que se trata de la ciudad con el mayor número de colegios por habitante del Conurbano.

Otra curiosidad del barrio: casi todas sus apacibles calles tienen nombre de santos y santas católicos, nombradas a partir de la fuerte creencia religiosa de las Hermanas Turdera, quienes, apoyadas por Riziero Preti, impulsaron la creación del colegio Santa Inés, uno de los más tradicionales.

La ciudad tiene también algunos hijos pródigos. Uno de ellos es Diego Demarco, guitarrista y compositor de Los Auténticos Decadentes, quien en 1995 creó una canción dedicada a su barrio para el exitosísimo disco "Mi vida loca". Se llama Turdera y dice así: “Yo vivo en un barrio tranquilo, no es preciso que me busques, las veredas llevan la marca de mis pies. Por las dudas yo te digo, si me querés perfumar, los aromas de mi barrio no se van...”.