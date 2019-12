Lo confirmó el titular de la entidad, Miguel Pesce. También adelantó que se cambiarán las figuras de animales autóctonos por próceres y personalidades de la política, la cultura y la ciencia.

El presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, adelantó que el Gobierno analiza por estos días renovar la familia de billetes en circulación, para cambiar las imágenes de los animales autóctonos por la de próceres y figuras de la política y de la cultura, y que podrían emitirse papeles de mayor denominación que podrían ser de $2000 o $5000.

La nueva partida de billetes no se fabricará en lo inmediato sino que tardará varias semanas en llegar a la calle ya que, según precisó Pesce, actualmente “hay billetes impresos e imprimiéndose” y la idea del Poder Ejecutivo “no es malgastar el dinero”. Además la intención de la Casa Rosada es lograr consenso antes de avanzar al respecto.

“Siempre tiene un valor simbólico lo que hay en los billetes. En un país que tiene los poetas, los políticos, la historia que tiene la Argentina, tener que recurrir a sus animalitos es un poco triste”, confió el titular del BCRA en el canal Crónica TV.

El presidente, Alberto Fernández, en su momento ya había adelantado que tomaría esta decisión luego de la actitud que tomó la administración de Cambiemos al respecto.

Pesce además señaló que la nueva familia de billetes incluirá, al menos, uno más grande. “Podría ser de $2000 o de $5000”, adelantó y dijo que “se están haciendo análisis.

“A los argentinos no nos gustan los billetes que van en el medio. El de $200 no es un billete que la gente valore mucho, no circula tanto”, acotó.

El último billete con una nueva denominación que el BCRA sacó fue el de $1000, en diciembre de 2017. Antes, en octubre de 2016, había salido el de $200 y en junio de ese mismo año, un billete de $500.

Todos estos billetes, emitidos durante el gobierno de Cambiemos, tienen como motivo principal imágenes de animales autóctonos de Argentina: el hornero en el de $1000; el jaguareté, en el de $500 y la ballena franca austral, en el de $200.

Con estas figuras se realizó un cambio en los diseños del papel moneda, y se quitaron figuras de la historia argentina como San Martín, Mitre, Juan Manuel de Rosas y Evita.