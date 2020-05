El defensor del Albirrojo, es uno de los que da una mano en la entrega de raciones a los vecinos del barrio y narró cómo vive la experiencia de estar por las noches atendiendo las necesidades de las personas. Además recibe donaciones de alimentos no perecederos y ropa de abrigo.

Ya no sorprende la cantidad de futbolistas que se ponen al frente de las iniciativas de los clubes frente a la pandemia del Covid-19. Instituciones que no sólo cedieron sus instalaciones como centros sanitarios, sino que reciben donaciones y están atentas a las necesidades de sus asociados, como así también del barrio y la sociedad en general.

Talleres de Escalada comenzó a abrir sus puertas entregando raciones de comida tres veces por semana. La demanda fue tan grande que ahora lo hacen todos los días. Esta acción la llevan adelante distintas agrupaciones, socios y la Comisión Directiva Albirroja.

Uno de los jugadores que pasó la noche entregando viandas fue el defensor Ramiro Echeverría. Después de la jornada, dejó su reflexión de lo vivido.

"Tocó participar de la olla popular de la agrupación La Vida Por Los Colores a los cuáles agradezco mucho, y tuve la posibilidad de ver la realidad de mucha gente de la cual muchos de nosotros gracias a Dios estamos lejos, y muchas veces no sabemos lo que realmente están pasando o cómo la están pasando. Vi mucha gente que la está pasando mal, muy mal, que está pasando hambre y frío", comentó Echeverría.

Y agregó: "La verdad fue chocante ver esa situación, ver tantas personas en esa situación, que no pueden hacer nada porque no tienen las herramientas necesarias a su alcance para poder cambiar su historia o su mal momento, la verdad no me quiero imaginar lo difícil que debe ser estar en sus zapatos".

Desde su rol de futbolista, destacó la ayuda humana como herramienta para sacar adelante esta complicada situación: "Lamentablemente no podemos hacer mucho desde nuestro lugar para que ellos puedan cambiar su realidad, pero sí lo que podemos hacer es ayudarlos, como lo están haciendo en muchos lugares, brindándoles un plato de comida, un pedacito de pan, un vaso con mate cocido, un buzo, una campera, un pantalón, una manta, lo que sea para tratar de llevar esa situación difícil que están viviendo de la mejor manera posible".

Cerrando su relato, Ramiro dijo: "Quizás muchos no podrán hacer una olla popular porque mucha gente no tiene las herramientas para hacerlo, pero sí podemos ayudarlos de otra manera. Así que bueno, les voy a agradecer mucho si se pueden tomar el tiempo de revisar su armario, ver qué indumentaria ya no usan y que pueden dársela a otra persona que la están necesitando y demasiado. Les aseguro que esa gente va a estar muy agradecida y mejor".

Los lunes, miércoles y viernes, Ramiro estará dando una mano en las puertas del club, ayudando, y además, recibiendo donaciones de ropa y comida. Las personas que puedan colaborar con su causa se pueden comunicar al teléfono 11-3813-4340.