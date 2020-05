Requena y Contreras, del Tricolor, deberán volver a Newell's e Independiente. Al reinar la incertidumbre sobre la continuidad de los torneos, es difícil aventurar que destino tendrán.

Requena llegó a Brown y jugó los cinco partidos antes de la suspensión del torneo.Los jugadores que fueron cedidos a préstamo por sus clubes de origen son otro de los temas puntuales a tratar antes del 30 de junio. Hayan cumplido o no con las expectativas, la pandemia llegó y alteró los planes, por lo que el tiempo se adelantó sin previo aviso.

Más allá de las fechas en que caducan esos préstamos, existe algo que va más allá de ciertos intereses: la economía de los clubes. Brown de Adrogué tiene a Elías Contreras y Juan Manuel Requena, de Independiente y Newell's, respectivamente, que deben retornar a los planteles que conducen Lucas Pusineri y Frank Kudelka.

Ambos tienen contratos vigentes con esos clubes: el santafecino Contreras (22 años) hasta junio de 2022, y el cordobés Requena (21 años) hasta 2022. De los dos, el volante Leproso ya sabe lo que es jugar en la (ex) Superliga, además de su paso por el Sub-20 argentino.

Para Pablo Vico son dos jugadores clave. Mientras Contreras partió como alternativa y se afianzó con el correr de los partidos, Requena participó de las cinco fechas de la segunda rueda, ya que se incorporó en diciembre por el lapso de seis meses.

Los más probable, es que se despidan del Tricolor. "No podemos resolver nada entre los clubes de prorrogar porque no hay una idea clara de lo que pasará con los torneos", explicó el vicepresidente Martín Camarero. Y esto tiene que ver con que la suspensión de los torneos afectó a Brown, que no estaba dentro de los clasificados al Reducido.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, ya aclaró que los ascensos en la Primera Nacional se definirán en la cancha, aunque por el momento no se sabe de qué manera. Pero además justificó el pedido de varios clubes de la divisional: "Si los tiempos dan, a mí me gustaría jugar las nueve fechas que restan como quieren todos los dirigentes”.