Rosario Central se lo dio vuelta a Banfield con dos asistencias de Angel Di María

45' ST. Se adicionaron cuatro minutos. Banfield va por la heroica. Y Central aguanta.
¡GOL DE CENTRAL!
38' ST. Después de que Piñero desaprovechara una buena contra, el Canalla no perdonó al Taladro. Ángel Di María, con una precisa asistencia, le sirvió el gol al colombiano Campaz, que cabeceó cruzado y venció la resistencia de Sanguinetti.
DI MARÍA + CAMPAZ = GOLAZO DE ROSARIO CENTRAL El fideo asistió al delantero para darle la victoria parcial al Canalla ante Banfield por 2-1.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/MIgCD3RAuT— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 15, 2026
Banfield resiste y espera una contra
30'ST. El dominio lo tiene Central, pero deja espacios en defensa y es a lo que apuesta el Taladro, que avisó con un remate de Lautaro Gómez y un mano a mano de Méndez.
¡GOL DE CENTRAL!
Llegó el empate de Central después de varias chances desperdiciada desde el inicio del complemento. Lo hizo Santiago López García, en contra, tras un centro de Ángel Di María. Es justo.
LO EMPATÓ CENTRAL CON UN GOL EN CONTRA López García quiso rechazar un centro de Di María y terminó metiendo la pelota en su propio arco.Viví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/OV2JW5odMq— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 15, 2026
Sanguinetti, otra vez salvó a Banfield
El arquero respondió de gran manera tras un cabezazo de Alejo Véliz y gracias a eso, el Taladro sigue ganando en Rosario.
Remate de Campaz, buena repuesta de Sanguinetti
8' ST. El colombiano recibió a la espalda de López García y armó una buena jugada, pero su remate no sorprendió al "1" del Taladro, que se quedó con el balón en el primer palo.
Se salvó Banfield
4' ST. Central salió decidido a buscar el empate y ya tuvo la primera: tras una buena subida por el centro de Pizarro, Julián Fernández definió de primera y el remate besó el palo.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Banfield y Rosario Central disputan los últimos 45 minutos en el Gigante de Arroyito. En el Taladro, ingresó Santiago Esquivel por Moreno.
¡Final del primer tiempo!
Banfield aguantó la envestida de Central tras el gol de Mauro Méndez y se fue al descanso con una importante victoria por 1-0 en el Gigante de Arroyito.
45' PT. Se adicionaron cinco minutos.
¡GOL DE BANFIELD!
35' PT. Mauro Méndez, de pecho, rompió el cero en Rosario, tras una buena jugada por izquierda entre Moreno y Ardoyan.
EL RUSO ABRIÓ EL MARCADOR Mauro Méndez puso el 1-0 de Banfield ante Rosario Central.#LPFxTNTSportsViví el Torneo Apertura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/U17QzoQbjQ— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) March 15, 2026
Central toma el protagonismo, Banfield espera su momento
20' PT. El conjunto de Jorge Almirón domina las acciones y ya tuvo sus primeras aproximaciones, mientras que el de Pedro Troglio amenazó con algunas salidas rápidas, tras buenas recuperaciones en el medio.
Arrancó el partido en el Gigante de Arroyito
Tras el pitazo inicial de Nicolás Lamolina, Banfield y Rosario Central ya juegan por la fecha 11 del Torneo Apertura
Así forman Rosario Central y Banfield
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Gaspar Duarte, Julián Fernández, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Santiago López, Nicolás Meriano, Danilo Arboleda, Ignacio Abraham; Ignacio Pais, Lautaro Villegas; David Zalazar, Tomás Adoryan, Neyder Moreno; Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio
Árbitro: Nicolás Lamolina. VAR: Germán Delfino. Estadio: Gigante de Arroyito.