El argentino debutará en Roland Garros el próximo domingo ante el chileno Nicolás Jarry.

Este domingo en horario a definir, Juan Martín del Potro debutará en Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, ante el chileno Nicolás Jarry (75).

El argentino es el octavo preclasificado y noveno en el ranking de la ATP. Viene de perder en cuartos de final del Masters 1000 de Roma ante el número 1 del mundo, el serbio Novak Djokovic, y en el Abierto francés buscará defender los puntos de 2018 (cayó en semis con el español Rafael Nadal).

Será el primer enfrentamiento entre “La Torre de Tandil” y Jarry, quien como buen registro reciente exhibe su victoria sobre el alemán Alexander Zverev, 5 del mundo, en cuartos de final del ATP de Barcelona.

El ganador se cruzará en segunda ronda con el vencedor del duelo entre el japonés Yoshihito Nishioka y el estadounidense Mackenzie McDonald.

En primera rueda de Roland Garros habrá también un choque de argentinos: Guido Pella (22) se enfrentará a Guido Andreozzi. Además jugarán Diego Schwartzman vs Marton Fucsovics (Hungría); Leonardo Mayer vs Jiri Veseli (República Checa); Juan Londero vs Nikoloz Basilashvili (Georgia) y Federico Delbonis vs un jugador proveniente de la qualy.